L’idée étonnante (et brillante) de Yamaha pour simuler la foule dans les stades vides

Malgré la vraisemblable diminution importante de la contagion de coronavirus constatée au cours des dernières semaines, la prudence reste de mise pour encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

Ainsi, les rares compétitions sportives ayant repris, et plus particulièrement le championnat allemand de football, qui sera rapidement suivi par les autres championnats européens (à l’exception notable de la France), se jouent à huis clos.

Difficile dans ces conditions de retrouver l’ambiance qui caractérise ce genre de grand rendez-vous, puisque le public, sa ferveur, et ses réactions au fil des matchs manquent cruellement, aux joueurs, comme aux téléspectateurs. Cela étant, la technique peut se substituer dans certains circonstances à la foule, et ceux qui on suivi les premiers matchs de reprise du championnat allemand ont pu constater que la rumeur du public était bien présente. Comment ? Grâce visiblement à un dispositif mis en place par les opérateurs, qui diffusent des bruits de foule enregistrés, qui sont synchronisés à l’action manuellement par un ingénieur du son en studio. L’illusion est très convaincante pour le téléspectateur, et comme la plupart des plans ne montrent que très rarement ou très peu le public, on s’y croirait vraiment. En revanche les joueurs n’entendent pas ce son car il n’est pas diffusé dans les stades, mais uniquement à la télé. Or l’on sait que le public – le douzième homme – est un élément important de la motivation et de la performance des joueurs.

Créer un public virtuel avec de vraies personnes

Yamaha a réfléchi à la question et vient de lancer un dispositif aussi étonnant qu’intelligent qui permet de reproduire les réactions d’un public en direct à l’aide d’une application mobile. Le constructeur japonais a récemment collaboré avec deux grands clubs de football professionnel au Japon et a utilisé un grand stade de 50 000 places pour tester un nouveau système sur le terrain.

Le système, « Remote Cheerer powered by SoundUD », permet aux fans et aux supporters qui regardent un match à la télévision, à la radio ou en direct, de soutenir les joueurs en envoyant des acclamations sur le lieu de l’événement depuis leur domicile ou d’un autre lieu éloigné. Il leur suffit pour cela d’appuyer sur les boutons de l’application sur smartphone pour que les acclamations soient diffusées par des haut-parleurs placés aux quatre coins du stade; Les spectateurs peuvent même choisir la zone à partir de laquelle le son est diffusé. Cela permet aux utilisateurs d’envoyer leur soutien comme s’ils étaient là, dans les tribunes, derrière le but. Et pas besoin de hurler dans son smartphone, l’application est programmée avec plusieurs ambiances parmi lesquelles on peut choisir : cris, applaudissements, sifflements et autres réactions sont disponibles d’un tap sur l’un des boutons présents à l’écran.

Yamaha précise que bien que le système puisse être utilisé dans diverses situations, les tests ont été effectués en gardant à l’esprit les matchs sans spectateurs. La convivialité du système a été testée en plaçant un total de 58 unités de haut-parleurs autour du stade et en demandant aux utilisateurs situés dans plusieurs endroits éloignés d’utiliser des smartphones pour envoyer des acclamations, des applaudissements, des huées, etc. en plus des applaudissements et des chants de club.

C’était la première fois que le système était utilisé dans un lieu en plein air, et les utilisateurs ont pu avoir le sentiment d’être présents sur place, même s’il s’agissait d’un grand stade. Le test sur le terrain a permis de vérifier la capacité du système à soutenir les équipes en compétition tout en éliminant le risque d’infection associé, et a démontré la capacité à créer une atmosphère de foule similaire à celle d’un match réel en utilisant des zones de transmission audio séparées pour chaque club sans interférer avec les installations existantes du site, les annonces, etc.

Yamaha indique qu’il va poursuivre le développement et la promotion du système afin de contribuer à la création d’un environnement dans lequel les gens peuvent regarder les événements sportifs mais aussi d’autres grands évènements live sans public comme les concerts en toute sécurité.