L’IFA 2020 aura bien lieu, sous une forme plus innovante

Comme ce fut le cas pour la conférence Google I/O 2020, le MWC 2020, Facebook F8, l’E3 2020, ou encore la WWDC 2020 d’Apple, l’IFA n’aura pas lieu comme prévu. Cependant, l’événement berlinois maintient tout de même son édition 2020 sous une forme plus innovante.

Hier, le compte officiel de l’IFA Berlin a déclaré que l’événement aura lieu sous une autre forme sans en dire plus.

#IFA20: Set for an innovative concept designed for unprecedented times.

IFA Berlin is set to go ahead in 2020, but with an innovative new concept, following the decision by the Berlin government to ban all events with more than 5,000 participants until 24 October 2020.

— IFA Berlin (@IFA_Berlin) April 21, 2020