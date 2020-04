Microsoft numérise l’ensemble de ses événements jusqu’en juillet 2021

Face à l’épidémie à coronavirus, l’ensemble des événements dans le monde ont été annulés, ou réorganisés sous la forme de rendez-vous virtuels, à l’image de la prochaine conférence WWDC d’Apple. Chez Microsoft, les mesures sont encore plus drastiques. Selon nos confrères de ZDNet, la société californienne vient de mettre à jour l’ensemble de son calendrier pour cette année, mais aussi pour le premier semestre de l’année 2021.

C’est ainsi que la Microsoft Ignite 2020, qui sera le premier gros événement de la rentrée de Microsoft, est réorganisé sous la forme d’un événement en ligne, au lieu de sa venue à La Nouvelle-Orléans en Louisiane initialement. La décision sera la même pour l’ensemble des événements internes et externes au cours de l’année, mais il se pourrait aussi que Microsoft réorganise le MVP Summit 2021 et Build 2021.

Une opportunité pour Microsoft

En plus des mesures sanitaires qui semblent indéniables pour expliquer la tenue numérique de ces prochains événements, on peut voir dans le choix de Microsoft une vraie opportunité à rassembler les milliers de participants à ses événements dans des rendez-vous numériques. La semaine dernière, Microsoft a présenté Microsoft 365, son nouvel écosystème reprenant plusieurs outils tels que Microsoft Teams, et d’autres programmes pour une meilleure gestion et un meilleur travail des entreprises via le numérique.

La déclaration de Microsoft à ZDNet est la suivante : « À la lumière des défis présentés par COVID-19, nous ajustons notre calendrier des événements et notre stratégie. Pour le reste de 2020, nous saisissons l’occasion d’expérimenter de nouvelles plateformes pour fournir nos partenaires, clients et développeurs des expériences numériques de première qualité ».

Microsoft est la seule société à avoir annulé l’ensemble de ses événements dans un horizon aussi lointain. Pour le moment, la tendance est à repousser les événements physiques en septembre, notamment en France, lorsqu’il n’est pas possible ou souhaité que l’événement soit numérisé. Si Microsoft suit son initiative, l’opportunité de mettre en action ses outils et logiciels pourrait être un succès. Normalement, les événements de l’entreprise rassemblent entre 5 000 et 40 000 participants. Des chiffres loin d’être anodins forcément.