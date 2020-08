LinkedIn cherche à vendre SlideShare, et aurait trouvé un potentiel acheteur

Depuis 2012, LinkedIn a en sa possession le service de présentation en ligne SlideShare. Depuis peu le réseau social professionnel cherche à se débarrasser de SlideShare et aurait trouvé un potentiel acheteur : Scribd, le site de partage de documents en ligne basé à San Francisco. Le coût de la transaction n’a aucunement été divulgué, mais nous savons que Scribd reprendra les reines de SlideShare dès le 24 septembre prochain.

Trip Adler, PDG de Scribd, explique que son entreprise et SlideShare ont une histoire similaire. Toutes deux lancées en 2006 / 2007, elles axent leurs activités sur le partage de document et divers autres contenus. Il déclare véritablement : « Les deux produits ont toujours eu des missions similaires. La différence était que SlideShare se concentrait davantage sur les présentations PowerPoint et les utilisateurs professionnels, tandis que nous nous concentrions davantage sur les PDF et les documents Word et le contenu écrit long, pour les particuliers ».

Deux entreprises assez proches, mais avec des visions différentes.

Au cours des années, les deux sociétés ont finalement pris des chemins différents. SlideShare a été racheté par LinkedIn en 2012, et ce dernier a été racheté par Microsoft quelques années plus tard en 2016. Entre temps, Scribd a pris la décision d’évoluer de son côté en lançant notamment un service basé sur l’abonnement, en le présentant comme le Netflix des livres électroniques et audio. Lorsque LinkedIn a approché Scribd pour évoquer la vente de SlideShare, Trip Adler explique qu’il a tout de suite vu en ce rachat une possibilité de propulser son entreprise en y intégrant les 40 millions de présentations, et les 100 millions d’utilisateurs par mois de SlideShare.

M. Adler n’accueillera pas de nouveaux employés et compte sur ses équipes pour gérer l’arrivée de SlideShare et diriger ce nouveau service. Il explique que SlideShare fonctionnera comme un service indépendant et espère que son intégration sera toujours aussi pertinente sur LinkedIn. Trip Adler conclut en déclarant : « Rien ne changera dans les premiers mois. Nous avons beaucoup d’expérience avec un produit comme celui-ci, tant au niveau de la pile technologique que des utilisateurs qui téléchargent du contenu. Nous sommes en bonne position pour faire de SlideShare un véritable succès ».