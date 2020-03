LinkedIn lance une option pour permettre à ses membres ayant un casier judiciaire de retrouver un emploi

Comment trouver un emploi lorsque l’on n’a pas le bon diplôme ou les relations nécessaires. Cette question se pose de manière cruelle pour de nombreux candidats. Conscient du problème, LinkedIn avait lancé en septembre dernier le One Plus Pledge. Cette initiative vise à inciter des professionnels bien installés à partager du temps, des conseils et des contacts avec des personnes situées en dehors de leur réseau.

En 2020, le réseau social professionnel entend poursuivre de plus belle ses efforts pour garantir à tous un égal accès aux opportunités d’emploi. La plateforme vient notamment de lancer un filtre de recherche baptisé Fair Chance. Il s’agit d’aider les personnes ayant un casier judiciaire à trouver des employeurs qui sont prêts à les embaucher.

Un programme d’aide pour diversifier son réseau

Cette option, qui n’est pour l’heure disponible qu’aux États-Unis, a été présentée par LinkedIn sur son site :

Une des communautés qui rencontre le plus de difficultés pour trouver un emploi sont les plus de 70 millions d’Américains qui ont un casier judiciaire. Beaucoup ont purgé leur peine et tentent de réintégrer le marché du travail. C’est pourquoi nous sommes ravis de déployer un nouveau filtre Fair Chance pour les aider à identifier facilement les employeurs qui se sont engagés à considérer les candidats ayant un casier judiciaire, supprimant ainsi un obstacle majeur à leur processus de recherche d’emploi.

Les entreprises intéressées n’ont donc qu’à contacter LinkedIn qui les inscrira ensuite sur sa liste. Les demandeurs d’emploi n’auront plus qu’à sélectionner cette option pour trouver les offres correspondantes. Le réseau social mettra ensuite à jour ses informations chaque mois pour que le filtre conserve sa pertinence.

Pour pallier aux inégalités du marché de l’emploi, la plateforme propose également un programme baptisé LinkedIn Coaches. Il relie des employés de l’entreprise et des demandeurs d’emplois qui tentent d’étendre et de diversifier leurs contacts. La compagnie affirme que les participants sont 2,5 fois plus susceptibles de se créer un réseau social professionnel solide.