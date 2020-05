LinkedIn : Les tentatives d’escroqueries sont en hausse sur le réseau social

7,8 millions de faux comptes ont été bloqués avant même leur création lors du second semestre 2019. Ce chiffre impressionnant est fourni par LinkedIn dans son rapport de transparence concernant les violations de son règlement. Le site annonce par ailleurs avoir restreint l’activité de 3,4 millions de comptes qui ne respectaient pas ses règles avant même que des membres ne fassent de signalement. Enfin, 85 600 profils ont vu leurs actions limitées suite aux remontées d’utilisateurs.

Ce qui frappe également dans ces données, c’est que 93 % de ces actions ont été accomplies par le biais de défenses automatiques du réseau social. Dans son rapport, l’entreprise explique l’augmentation des tentatives d’escroqueries par la plus forte audience qu’a connu le site :

Au cours de cette période, nous avons constaté une augmentation nominale et attendue du spam et des escroqueries, compte tenu de l’utilisation accrue de notre plateforme. De tous les spams et escroqueries que nous avons détectés, presque tous ont été capturés et supprimés grâce à notre technologie, avant que les membres n’y soient confrontés.