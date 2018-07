LinkedIn veut enterrer la carte de visite avec des codes QR

LinkedIn intègre un générateur et un lecteur de code QR sur ses applications iOS et Android, pour que vous puissiez vous passer des cartes de visite.

Les codes QR ne datent pas d’hier. Mais aujourd’hui, le réseau social professionnel LinkedIn (racheté par Microsoft) intègre enfin un lecteur et un générateur de codes QR sur ses applications Android et iOS. Et pour l’entreprise, l’époque où vous deviez demander sa carte de visite à quelqu’un est révolue.

La prochaine fois que vous assisterez à une conférence ou un événement networking, tout ce que vous aurez à faire, c’est de scanner le QR code de quelqu’un pour être directement en contact sur le réseau social professionnel, sans passer par un service tiers.

Normalement, la scanner de code QR est accessible depuis la barre de recherche sur les versions iOS et Android de LinkedIn. Quand vous scanner un code LibkedIn, vous êtes redirigé vers le profil correspondant, et pourrez ensuite envoyer une demande de connexion. Vous trouverez également votre code QR LinkedIn sur l’application mobile.

« Que vous participiez à une conférence de l’industrie, à un happy hour, à une réunion de vente ou à un rassemblement social, nous savons à quel point il peut être difficile de mémoriser des noms et d’échanger des informations afin de rester en contact par la suite. Se connecter sur LinkedIn est une excellente façon de bâtir votre communauté professionnelle, et nous voulons vous aider à la rendre encore plus facile pour vous, quel que soit le lieu de ces connexions », explique Alice Xiong, Senior Product Manager chez LinkedIn.

Et si vous préférez quand même les cartes de visite à l’ancienne, vous pouvez toujours imprimer votre code LinkedIn pour qu’il soit plus facile de retrouver votre profil sur l’application.

Cette nouvelle fonctionnalité est en cours de déploiement dans le monde.