L’inquiétante app de reconnaissance faciale que Facebook a testée en interne

Facebook est probablement l’une des entreprises les plus avancées en matière de reconnaissance faciale. Et si vous en doutiez encore, sachez que le numéro un des réseaux sociaux a même déjà développé une app qui vous aurait peut-être permis d’identifier la personne en face de vous en pointant la caméra de votre smartphone vers celle-ci. Et une fois l’identification terminée, l’application afficherait le nom et la photo de profil sur Facebook.

Bien entendu, Facebook n’a jamais officialisé cette application. C’est le site Business Insider qui, récemment, a dévoilé son existence. Citant des sources proches du dossier, l’article de BI indique que cette app aurait été développée entre 2015 et 2016, bien avant l’explosion du scandale Cambridge Analytica. Celle-ci aurait été testée par des employés de l’entreprise. Mais Facebook aurait déjà mis fin à cette expérience.

Un test en interne

Cité par Cnet, un représentant de l’entreprise a confirmé l’existence de cette application, mais dément l’information selon laquelle celle-ci aurait permis d’identifier n’importe quel utilisateur de Facebook.

« Afin de se familiariser avec les nouvelles technologies, nos équipes créent régulièrement des applications utilisables en interne », a déclaré le porte-parole de Facebook. « L’application décrite ici n’était disponible que pour les employés de Facebook et ne pouvait reconnaître que les employés et leurs amis dont la reconnaissance faciale était activée. »

On dit souvent qu’une technologie n’est ni bonne ni mauvaise. Et si le lancement d’une telle application pour le grand public aurait sûrement déclenché une nouvelle polémique, on peut également imaginer comment cette technologie (avec un usage strictement réglementé) pourrait aider les employés des grandes entreprises (où il est impossible de connaître tout le monde) à identifier des collègues.

Dans tous les cas, on rappelle qu’à tout moment, vous pouvez activer ou désactiver l’utilisation de la reconnaissance faciale sur votre compte Facebook. Nous vous expliquons la démarche dans un article de Presse-Citron.