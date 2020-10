L’iPhone 12 devrait proposer les mêmes coloris que le nouvel iPad Air

La date fatidique se rapproche, le 13 octobre prochain Apple présentera son tout nouvel iPhone 12. Les médias n’en peuvent plus d’attendre et de nouvelles rumeurs apparaissent au fur et à mesure que le keynote approche. Hier, nous apprenions que les écrans de l’iPhone 12 allaient devenir plus résistants grâce à un revêtement en diamant.

De nombreuses hypothèses sont apparues.

Aujourd’hui, la nouvelle concerne le design du smartphone. Il serait fort probable que les iPhone 12 soient disponibles en plusieurs coloris, identiques à ceux du dernier iPad Air. C’est la chaîne YouTube EverythingApplePro qui est à l’origine de cette spéculation.

En soutenant cette théorie, le célèbre leaker Max Weinbach a ajouté des compléments d’information via son compte Twitter. Selon son tweet, les options de couleur orange et bleue sont très tendance.

There’s an orange one, but a new shade of orange. — Max Weinbach (@MaxWinebach) September 29, 2020

De nombreux autres rapports affirment que le plus petit des iPhone 12 sera disponible en noir, blanc, corail, bleu, rouge et jaune. Paradoxalement, des sources proches de la chaîne de production de la firme de Cupertino disent que l’iPhone 12 mini et l’iPhone 12 seront proposés en vert, bleu, or, argent et gris. Qui sont par ailleurs les options de couleurs du nouvel iPad Air 4.

Cette même source indique que les iPhone 12 Pro et Pro Max seraient disponibles en gris, or et argent. D’autres informateurs estiment que la couleur or disparaîtra cette année, si bien que les modèles Pro seront disponibles en noir, blanc et argent.

Comme vous pouvez le voir, la confusion persiste concernant les options de couleurs qui seront proposées avec les iPhone 12. Nous pouvons simplement retenir que les iPhone d’entrée de gamme devraient bénéficier d’un plus large choix dans le coloris, par rapport aux iPhone 12 Pro et Pro Max. Reste à avoir si cette information est confirmée jeudi prochain.