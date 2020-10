L’iPhone 12 pourrait embarquer un écran en diamant pour plus de résistance

Dès la semaine prochaine, plus précisément le 13 octobre, Apple dévoilera ses temps attendus iPhone 12. Trois semaines après la keynote des Apple Watch Series 6 et nouveaux iPad, la firme de Cupertino s’apprête à dévoiler la plus importante des annonces de cette année. Plus l’événement se précise, plus les spéculations grandissent. Aujourd’hui, nous apprenons que l’écran de l’iPhone 12 sera probablement équipé d’un verre Gorilla Glass Victus.

Corning a présenté le Gorilla Glass Victus comme le digne remplaçant du Gorilla Glass 6 présent sur les iPhone depuis 2018. Ce tout nouveau verre serait capable de supporter des chutes jusqu’à 2 mètres sur des surfaces dures et rugueuses. Une bonne nouvelle. Pourtant, malgré la résistance reconnue des Gorilla Glass, les iPhone restent encore trop vulnérables aux rayures. Une étude publiée en 2018 montrait que les écrans fissurés sont la forme de dommage la plus courante, suivis par les écrans rayés et les batteries qui ne fonctionnent pas. Rien que sur l’année 2017, les propriétaires d’iPhone américains ont cassé plus de 50 millions d’écrans. Cela représente deux écrans par seconde !

Des écrans en diamant, vraiment ?

Cette année, Apple pourrait avoir trouvé la solution. Des rumeurs évoquent la possibilité d’utiliser un revêtement en carbone de type diamant par-dessus le Gorilla Glass Victus. Oui oui, vous avez bien lu, en diamant. Rassurez-vous, le coût supplémentaire est estimé à quelques centimes par écran. Pour le moment, nous ne disposons d’aucune autre précision. Nous savons seulement qu’au moins 3 entreprises seraient en train de travailler sur ce projet. Par ailleurs, il se pourrait que le revêtement soit composé d’autres verres d’aluminosilicate, semblable au diamant.

La soirée du 13 octobre s’annonce riche en annonces. L’événement intitulé « Hi, Speed » est un jeu de mots avec « Hight Speed » en français « Haute vitesse ». Nous pensons que le moment est opportun pour qu’Apple dévoile ses plans concernant la 5G. Un autre événement prévu pour le mois de novembre devrait servir à présenter le casque AirPods Studio, ainsi que la nouvelle enceinte HomePod.