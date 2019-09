L’iPhone 4 de retour en 2020 ?

L’iPhone 4 est apparu pour la première fois en 2010. Depuis le design à bien évolué, le dernier iPhone 11 ne ressemble sur aucun point à l’iPhone. Pourtant, selon le célèbre analyste Ming-Chi Kuo, l’iPhone 4 pourrait bien être remis au goût du jour, et ceci dès 2020. MacRumors reprend le rapport de Ming-Chi Kuo un analyste connu pour la fiabilité de ses prédictions. Selon ce dernier, les iPhone de 2020 pourraient embarquer un design similaire à celui de l’iPhone 4.

Ming-Chi Kuo explique que « le cadre en métal des téléphones sera modifié pour adopter un design similaire à celui de l’iPhone 4, remplaçant ainsi le design actuel ». Ce dernier n’a pas donné plus de précisions. Cette annonce semble surprenante quand nous savons qu’Apple n’a pas changé grand-chose en termes de design depuis la sortie de l’iPhone X en 2017. De plus, il semblerait que la firme de Cupertino soit inspirée par les formes plus rondes depuis cette date. Au contraire, l’iPhone 4 adoptait des formes très strictes, très carrées.

Un design contraignant ?

Alors oui, il est vrai que l’iPad Pro 2018 reprend ces formes très carrées par rapport aux autres modèles. Cependant, les notes de Kuo confirment que ce nouvel iPhone 4 aura tout de même des bords légèrement incurvés, alors que l’iPad Pro 2018 présente un écran complètement plat.

Il est aussi important de préciser qu’Apple a pris la décision de changer la forme de ses iPhone, car de nombreux propriétaires de l’iPhone 4 se plaignaient de la qualité de la réception cellulaire. En effet, si l’appareil était tenu de la mauvaise façon, les antennes ne pouvaient pas fonctionner de la bonne manière. Rien ne précise si ce nouveau design prendra en compte ce problème de connexion, cependant Apple semble complètement opérationnel sur ce point.

L’analyste estime également que les 3 prochains iPhone seront compatibles à la 5G, tout en proposant un capteur d’empreinte digitale sous l’écran.