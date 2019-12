L’iPhone pourrait bientôt supporter un nouveau type d’accessoire pour les photographes

Avec l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max, Apple a fait d’importantes améliorations en ce qui concerne la photo. Et grâce à de nouveaux types d’accessoires qui pourraient arriver sur le marché, ces modèles pourraient être encore plus privilégiés par les amateurs de photographie sur mobile.

En effet, d’après un article récemment publié par le site 9to5Google, Apple s’apprêterait à proposer de nouvelles spécifications pour des flashs pour iPhone qui se connecteraient au smartphone via le port Lightning.

Cette connexion pourrait permettre à l’accessoire de se synchroniser avec la caméra de l’iPhone plus facilement.

Apple est à fond sur la photo ?

Actuellement, il existe déjà des flashs externes pour l’iPhone. Mais comme l’explique 9to5Google, ces accessoires se connectent via Bluetooth. Et parfois, la synchronisation se fait via un capteur de lumière qui détecte le flash de l’iPhone. L’utilisation de l’application tierce du constructeur de l’accessoire est également nécessaire.

Le support de ce type d’accessoire serait en ce moment accessible, en prévisualisation, pour les développeurs dans le cadre du programme Made for iPhone qui est destiné aux fabricants d’accessoires pour l’iPhone.

Bien évidemment, pour le moment, ces informations sont encore à prendre avec les pincettes d’usage. Mais en tout cas, le support de plus d’accessoires pourrait encourager plus de photographes à passer des appareils photo professionnels aux iPhone.

Il y a trois mois, nous avons eu l’occasion de tester l’iPhone 11 Pro. Et nous avons été impressionnés.

« Je trouve les clichés très réussis, avec une colorimétrie très cohérente entre les 3 capteurs, et des photos de nuit largement plus performantes que sur les versions précédentes », a expliqué mon confrère Vincent Bouvier dans le test de l’iPhone 11 Pro.