L’iPhone XR aurait été le smartphone le plus populaire en 2019

Samsung est peut-être le leader mondial du marché des smartphones, mais d’après une nouvelle étude, le modèle le plus populaire en 2019 aurait été un produit Apple : l’iPhone XR.

C’est ce qui est indiqué dans un rapport d’Omdia relayé par le site 9to5Mac. « Apple a expédié 46,3 millions de smartphones iPhone XR l’année dernière, soit plus du double des 23,1 millions d’unités en 2018, selon le rapport Omdia Smartphone Model Market Tracker. Les livraisons d’iPhone XR en 2019 étaient de 9 millions d’unités plus élevées que le deuxième modèle le plus populaire, l’iPhone 11 d’Apple, qui a réalisé des expéditions de 37,3 millions d’unités pour l’année », lit-on dans ce rapport.

La troisième, la quatrième et la cinquième place sont occupées, respectivement par le Galaxy A10, le Galaxy A50 et le Galaxy A20, qui auraient fait l’objet de 30,3 millions, 24,2 millions et 23,1 millions d’expéditions. La dixième place est également occupée par un smartphone Samsung.

Aucun des smartphones premium du géant coréen n’entre dans le top 10. Cela serait dû au fait que Samsung propose plusieurs variantes de ses smartphones haut de gamme, ce qui fait que les expéditions sont dispersées entre ces différentes variantes.

Et visiblement, Samsung vend plus de smartphones sur les segments d’entrée de gamme et sur le milieu de gamme, que sur le segment des smartphones haut de gamme.

Un classement dominé par Samsung et Apple

Sur les 10 smartphones qui se seraient le plus vendus en 2019, 9 sont des modèles Apple ou Samsung. Seule une autre marque, Xiaomi, a pu se faire une place dans ce top 10, grâce au Redmi Note 7.

Si Apple domine généralement ce type de classement, c’est parce que contrairement à ses principaux concurrents, la firme de Cupertino concentre ses ventes sur quelques modèles.

Sinon, 2020 devrait être une année très intéressante puisque normalement, Apple devrait lancer un successeur de l’iPhone SE, en plus des appareils qu’il lance traditionnellement au mois de septembre.

D’après les rumeurs, il s’agirait d’un smartphone à la fois compact et abordable qui se positionnera dans le milieu de gamme. Normalement, cet appareil, qui pourrait s’appeler iPhone SE2 ou iPhone 9, devrait avoir un design comparable à celui de l’iPhone 8, une fiche technique plus modeste que celle de l’iPhone 11, mais un processeur A13 qui permettra d’avoir d’excellentes performances.