Lire les commentaires postés sur les réseaux sociaux nous influence bien plus qu’on ne l’imagine

Lorsque l’on parle de désinformation, on pense instinctivement aux fausses nouvelles diffusées sur des sites dédiés ou sur des faux comptes. On ne cite en revanche que très rarement les commentaires postés sous les publications. Selon une étude menée par l’Université de Géorgie, leur impact sur l’opinion que nous nous faisons d’un fait est pourtant considérable.

Pour mieux comprendre, les chercheurs ont mené une expérience auprès d’un groupe de personnes âgées de 18 à 60 ans. Une vidéo montrant une fausse interview d’un homme politique leur a été diffusée. Les participants ont ensuite été séparés en trois groupes. Un premier n’a vu aucun commentaire sous l’interview. Le second n’a vu que des commentaires accusant le politique d’être un menteur adepte de la langue de bois. Le troisième n’a lu que des commentaires accusant le journaliste d’être trop partial.

Un impact considérable et un peu trop sous-estimé ?

Les résultats sont pour le moins frappants. Dans le détail, les scientifiques ont noté que les personnes exposées aux critiques adressées au journaliste ont tendance à reproduire ce qu’ils ont lu et il en va exactement de même pour celles qui ont été confrontées aux commentaires s’attaquant à l’homme politique. Il faut toutefois noter que si on leur demande de choisir, les répondants font toujours plus confiance au journaliste qu’au politicien.

David Clementson, professeur de journalisme et auteur de cette recherche, est revenu sur la portée de cette découverte : « L’étude montre qu’il s’agit d’une facteur d’influence extrême qui n’attire pas autant l’attention que les fausses nouvelles et les faux tweets. Si votre objectif est d’influencer les opinions, il est beaucoup plus efficace de publier un commentaire que de créer un site Web. »

L’impact des commentaires n’avait en tout cas pas échappé à tout le monde. Il suffit notamment de penser à ces usines à trolls qui se sont fait une spécialité de tromper l’opinion en publiant de faux commentaires ou avis sur Internet. Certaines ont pignon sur rue et ont pour clients des entreprises ou des hommes politiques de haut rang.