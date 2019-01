La liste des nominations aux Oscars dévoilée, quels films sont favoris ?

La liste des nominations comprend Black Panther et Roma

Si l’édition de 2016 a été particulièrement critiquée à l’aide du hashtag #OscarsSoWhite, cette année s’annonce peut-être un peu plus ouverte vers l’extérieur. En effet, la liste des nominations comprend le film Black Panther, participant qui concourt dans la catégorie « Meilleur film ». Lors de sa sortie, il avait déjà remporté un franc succès auprès du public en générant plus de 1,3 milliard de dollars. Le film met particulièrement l’accent sur un casting afro-américain, ce qui est rarement le cas dans les Marvel Studios, et plus globalement dans les films remportant un tel succès. Au total, le long métrage rafle sept nominations, ce qui est déjà une petite victoire.

D’autres films avec des super-héros font partie de la fameuse liste, à savoir Avengers : Infinity War (« Meilleurs effets spéciaux ») et Spider-Man : New Generation (« Meilleur film d’animation »).

Deux réalisateurs afro-américains sont à l’honneur car à l’origine de long-métrage faisant partie des nominations pour le « Meilleur film », certainement l’une des catégories des Oscars les plus attendues lors de la cérémonie. Ryan Coogler a donc réalisé Black Panther, là où Spike Lee est à l’origine de BlacKkKlannsman.

Le film en noir et blanc produit par Netflix, Roma, est également dans liste avec un total de 10 nominations, ce qui est de bon augure pour la plateforme de streaming. Rappelons également que le long-métrage a déjà remporté un Lion d’Or à la dernière édition de la Mostra, un festival du film très reconnu qui se tient à Venise en Italie, mais il est aussi reparti avec un prix aux Golden Globes. Jusqu’ici, les Oscars n’avaient jamais fait participer un film produit par un service de streaming comme Netflix, ce qui marque aussi un tournant dans ces récompenses cinématographiques distribuées chaque année depuis 1929.

La liste complète des nominations aux Oscars 2019

Meilleur film

Black Panther

BlacKkKlannsman

Bohemian Rhapsody

La Favorite

Green Book

Roma

A star is born

Vice

Meilleur réalisateur

Spike Lee (BlacKkKlansman)

Alfonso Cuaron (Roma)

Pawel Pawlikowski (Cold War)

Yorgos Lanthimos (La Favorite)

Adam McKay (Vice)

Mailleur réalisateur

Christian Bale (Vice)

Bradley Cooper (A star is born)

Willem Dafoe (At eternity’s gate)

Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

Viggo Mortensen (Green Book)

Meilleure actrice

Yalitza Aparicio (Roma)

Glenn Close (The Wife)

Olivia Colman (La Favorite)

Lady Gaga (A star is born)

Melissa McCarthy (Can you ever forgive me ?)

Mailleur acteur dans un second rôle

Mahershala Ali (Green Book)

Richard E. Grant (Can you ever forgive me ?)

Adam Driver (BlacKkKlansman)

Sam Elliott (A Star is born)

Sam Rockwell (Vice)

Meilleure actrice dans un second rôle

Amy Adams (Vice)

Marina de Tavira (Roma)

Regina King (Si Beale Street pouvait parler)

Emma Stone (La Favorite)

Rachel Weiz (La Favorite)

Meilleur scénario original

La Favorite

First Reformed

Green Book

Roma

Vice

Meilleur scénario adapté

La ballade de Buster Scruggs

BlackKklansman.

Can you ever forgive me ?

Si Beale Street pouvait parler

A Star is born

Meilleurs décors et direction artistique

Black Panther

Le Retour de Mary Poppins

La Favorite

First Man

Roma

Meilleurs costumes

La ballade de Buster Scruggs

Le retour de Mary Poppins

Black Panther

La Favorite

Mary Stuart, Reine d’Écosse

Meilleurs maquillages et coiffures

Border

Mary Stuart, Reine d’Écosse

Vice

Meilleure photographie

Cold War

Roma

La Favorite

Never look away

A star is born

Meilleur photographie

BlacKkKlansman

Green Book

Bohemian Rhapsody

La Favorite

Vice

Meilleur design du son

Black Panther

Sans un bruit

Bohemian Rhapsody

First Man

Roma

Meilleur mixage de son

Black Panther

Roma

Bohemian Rhapsody

First Man

A Star is Born

Meilleurs effets visuels

Avengers : Infinity War

Jean-Christophe et Winnie

First Man

Ready Player One

Solo : A Star Wars Story

Meilleure chanson originale

All the stars (Black Panther)

I’ll fight (RBG)

The place where lost things go (Le retour de Mary Poppins)

Shallow (A star is born)

When a cowboy trades his spurs for wings (La ballade de Buster Scruggs)

Meilleur musique de film

Black Panther

BlacKkKlansman : J’ai infiltré le Ku Klux Klan

L’île aux chiens

Si Beale Street pouvait parler

Le retour de Mary Poppins

Meilleur film étranger

Capharnaüm (Liban)

Roma (Mexique)

Cold War (Pologne)

Never Look Away (Allemagne)

Shoplifters (Japon)

Meilleur film d’animation

Les Indestructibles 2

L’Île aux chiens

Mirai

Ralph 2.0

Spider-Man : New Generation

Meilleur documentaire

Free Solo

Hale County this morning, this evening

Of fathers and sons

Minding the gap

RBG

Meilleur court-métrage de fiction

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

Skin

Meilleur court-métrage d’animation

Animal Behaviour

Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

Meilleur court-métrage documentaire

Black Sheep

End Game

Lifeboat

A night at the garden

Period. End of Sentence