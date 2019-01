Netflix a été particulièrement récompensé lors des Golden Globes

Ce dimanche 6 janvier, la 76ème cérémonie des Golden Globes a eu lieu à Los Angeles, ce qui a été l’occasion de récompenser les meilleurs films issus du cinéma et de la télévision américaine. Force est de constater que les plateformes de streaming telles que Netflix y ont eu une place non négligeable, si bien que cette dernière a remporté un total de cinq récompenses.

Netflix primé grâce au long-métrage Roma

En effet, Netflix a été particulièrement récompensé pour le film Roma, réalisé par Alfonso Cuarón. Déjà primé d’un Lion d’or lors du Festival du film de Venise, le long-métrage a permis au mexicain de remporter le prix du meilleur réalisateur. Roma a également été récompensé du titre du meilleur film étranger.

Acteur, réalisateur et scénariste, Alfonso Cuarón n’est pas étranger aux films populaires, puisqu’il a déjà réalisé Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban en 2004 ainsi que Gravity, en 2013. Ce dernier lui a avait valu l’Oscar du meilleur réalisateur et du meilleur montage en 2014.

Compte tenu du potentiel de Roma, Netflix a décidé de changer son traditionnel modèle de diffusion, si bien que plusieurs salles de cinéma ont pu diffuser le long-métrage en avant-première. Par conséquent, près de 600 lieux ont pu bénéficier d’une projection quelques semaines avant son arrivée sur la plateforme de streaming.

Si Netflix a fait ce choix aux États-Unis pour espérer être primé aux Oscars, aucune décision similaire n’a été prise en France, puisque le délai entre la diffusion au cinéma et la mise en ligne sur la plateforme est plus long. C’est justement ce qui avait posé d’importants problèmes à la plateforme lorsque celle-ci a voulu faire concourir ses contenus au Festival de Cannes l’an dernier. Par conséquent, elle s’est finalement alors fait évincer de l’événement.

Lors de Golden Globes, Netflix a remporté un total de 13 distinctions dont huit pour ses séries et cinq pour ses films. Quant aux autres plateformes de streaming, Hulu a été doublement nominé pour sa série phare The Handmaid’s Tale tandis qu’Amazon a reçu neuf nominations.

Source