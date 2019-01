Littéralement, il vend un rein pour se payer un iPhone 4

Personne ne devrait à avoir à envisager de vendre un rein pour se payer un smartphone

L’histoire qui a été relayée par le journal Asia Online est d’ailleurs triste à double titre, car en arriver à devoir vendre un rein pour s’acheter un smartphone est déjà dramatique puisque rien ne devrait être plus important que son intégrité physique, mais en plus le jeune chinois a eu recours à une intervention chirurgicale clandestine ayant eu une conséquence terrible pour la santé de ce dernier.

L’histoire remonte à 2011 quand Apple lance son iPhone 4, commercialisé à 630 euros environ. Xiao Wang, un jeune chinois de tout juste 17 ans songe alors à s’offrir le smartphone en vendant l’un de ses reins, persuadé qu’il pourra passer le reste de sa vie avec un seul rein. Sans en parler à ses parents et violant l’interdiction de vendre des organes en Chine, l’adolescent passe par une opération chirurgicale clandestine. L’opération semble s’être bien déroulée et il reçoit ses 3200 dollars…

Malheureusement, même avec un iPhone 4 en main et un iPad 2, le jeune homme se rend compte que la cicatrice n’est pas conforme et que visiblement une infection s’est déclarée. Il avoue l’opération à ses parents, qui l’emmènent dans un hôpital dans lequel les médecins sont dans le regret de lui annoncer que son unique rein est infecté et qu’il devra désormais faire des dialyses fréquemment et prendre un traitement jusqu’à la fin de sa vie. Par la même occasion, les médecins lui indiquent que son espérance de vie s’est considérablement réduite, d’autant que sa famille doit désormais lui payer un coûteux traitement, malgré des moyens réduits.

Aujourd’hui, Xiao Wang est âgé de 24 ans, les frais hospitaliers ont épuisé les ressources financières de sa famille et il utilise l’argent d’un procès gagné récemment contre la clinique clandestine, mais pour combien de temps encore…