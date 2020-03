[Live🔴] Suivez la conférence PS5 en direct

Après de longs mois d’attente, Sony va enfin prendre la parole au sujet de la PS5. Un temps de communication décisif, très attendu après les nombreuses annonces de Microsoft. Il y a deux jours seulement, Xbox dévoilait de nombreux détails sur la Series X. Dans 2h, Microsoft prendra du nouveau la parole au sujet de cette nouvelle Xbox lors d’une conférence à suivre en direct sur Presse-citron.

Il est important de rappeler que les conférences d’aujourd’hui sont les conférences qui étaient prévues pour la Game Developers Conference qui fut annulée à cause du Covid-19 (coronavirus). Ainsi, nous devrions avoir des conférences très techniques qui vont mettre en avant la puissance et les caractéristiques des consoles, plutôt que les jeux et le côté « divertissement » de ces dernières.

Sur la route de la PS5

17h – Début de la conférence PS5.

17h05 – La conférence commence avec Mark Cerny (architecte de la PS5) pour préciser que PlayStation change sa façon de développer ses consoles. Tout est fait en collaboration avec les développeurs pour des consoles plus performantes. Tous les deux ans, PlayStation organise un tour du monde pour aller à la rencontre des développeurs.

17h06 – Mark Cerny explique qu’au fil des générations de consoles, il était de plus en plus difficile d’optimiser les jeux et de commencer un développement. De un à deux mois sur PS One, il fallait environ six mois sur PS3. Avec la PS4, ils ont réussi à revenir aux origines. Avec la PS5, ce sera la console la plus rapide pour les développeurs. C’est grâce à la technologie du Disque Dur SSD que cela est possible.

17h09 : Mark Cerny explique les différences entre le HDD de la PS4 ainsi que le SSD de la PS5. La vitesse de calcul passe de de 50/100 MB/s (sur PS4) à 5GB/s sur PS5. Pour ce qui est des temps de chargements, ils passent de 1Go en 20sec, à 2Gb en seulement 0,27 secondes.

17h15 – La PS5 aura donc 16GB de RAM.

17h16 – Grâce à la puissance du SSD, la PS5 pourra être 100 fois plus rapide.

17h20 – Il y aura un logiciel nommé « Kraken » qui sera intégré dans le SSD et qui permettra de rendre automatique et plus simple le traitement des données afin d’éviter les encombrements du système.

17h25 – La PS5 embarquera un SSD avec vitesse de traitement de 5,5GB/s (ce qui est énorme). Les plus puissants SSD sont attendus pour 2021 et seront de 7GB/s.

17h30 – La question de la retrocompatibilité est très compliquée sur PlayStation. La retrocompatibilité PS4/PS4 Pro à pris de nombreuses années à AMD.

17h33 – Sony détaile les différentes utilisations du Ray Tracing qui sera full compatible ! L’illumination, l’audio, les ombres, la réflexion.. On sera sur du gros Ray Tracing.

17h38 – Le RDNA2 est confirmé pour la PlayStation 5 qui ne sera donc pas une exclusivité Xbox Series X.

17h40 – Les 10,3 TFlops sont donc confirmés pour la PS5. Contre 12Tflop pour la Xbox Series X.

17h43 : L’objectif pour la PS5 sera de proposer un audio 3D impressionnant où une centaine de sons seront pris en compte. On aura l’impression d’être littéralement dans le jeu ! Il sera possible, même sans casque de percevoir les sons et de savoir où se trouve vraiment un ennemi !

17h55 – C’est terminé. Une très bonne conférence pour les professionnels de l’industrie (les développeurs), mais une conférence très moyenne qui frôle l’erreur de communication pour les joueurs. Rendez-vous dans une heure pour la conférence Xbox qui peut faire très mal !