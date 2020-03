Microsoft dévoile tous les éléments de la Xbox Series X et ça fait rêver

Il y a quelques jours, l’Entertainment Software Association (ESA) annonçait l’annulation de l’E3 2020 face à la pandémie de Coronavirus qui sévit dans le monde. Face à cette décision logique, Microsoft a annoncé de nouveaux plans pour remplacer la conférence de presse Xbox E3 de juin 2020. Aujourd’hui, nous avons une première vague d’information sur les caractéristiques de la Xbox Series X et de nouveaux détails assez impressionnants.

La plus puissante Xbox de tous les temps

Dès son annonce, la volonté de Microsoft était de proposer la console la plus puissante jamais réalisée. De la résolution aux images par secondes, en passant par le rendu ultra-réaliste, les joueurs veulent le meilleur et Microsoft est sur le point de leur offrir.

Alors que la Xbox Series X offrira une augmentation massive des performances du GPU et continuera de redéfinir et de faire progresser l’état de l’art dans les graphiques avec de nouvelles capacités telles que le raytracing accéléré par matériel, nous ne pensons pas que cette génération sera définie uniquement par les graphiques ou la résolution.

Jason Ronald, directeur de la gestion des produits sur Xbox Series X

Les équipes de Microsoft savaient que les joueurs veulent jouer dans des conditions optimales. Alors, la Xbox Series X proposera des conditions optimales avec de la 4K en 60FPS (images par secondes). Cette dernière pourra même monter jusqu’à 120FPS. Selon AMD, en partenariat avec Xbox depuis plus de 15 ans, cette nouvelle console devrait être un nouveau terrain de jeu sur le plan de l’innovation technique notamment grâce à la puissance brute du processeur conçu sur mesure, alimenté par un processeur AMD Zen 2 à 8 cœurs et un GPU RDNA 2.

La console finit par être un terrain de jeu pour l’innovation technique. La Xbox Series X est le plus grand saut générationnel de conception de SOC [System on a Chip] et d’API que nous ayons réalisé avec Microsoft, et c’est vraiment un honneur pour AMD d’être un partenaire Microsoft de confiance pour cette entreprise. La Xbox Series X va être un phare de leadership en matière d’innovation technique pour cette génération de consoles et propagera l’innovation dans l’écosystème DirectX cette année et l’année prochaine.

Sébastien Nussbaum, vice-président et senior fellow, produits semi-personnalisés et Technologies chez AMD

Caractéristiques Officielles de la Xbox Series X :

CPU : 8 cœurs à 3,8 GHz (3,66 GHz avec SMT) Processeur Zen 2 personnalisé

GPU : 12 TFLOPS, 52 UC à 1,825 GHz GPU RDNA 2 personnalisé

Taille de la matrice : 360,45 mm 2

Processus : 7nm Enhanced

Mémoire : 16 Go GDDR6 avec bus 320 Mo

Bande passante mémoire : 10 Go à 560 Go / s, 6 Go à 336 Go / s

Stockage interne : SSD NVME personnalisé 1 To

Débit d’E/S : 2,4 Go / s (brut), 4,8 Go / s (compressé, avec bloc de décompression matériel personnalisé)

Stockage extensible : Carte d’extension 1 To (correspond exactement au stockage interne)

Stockage externe : Prise en charge du disque dur externe USB 3.2

Lecteur optique : Lecteur Blu-Ray 4K UHD

Objectif de performance : 4K à 60 FPS, jusqu’à 120 FPS

L’autre point très important qui va changer la donne, c’est la prise en charge du Raytracing DirectX accéléré par matériel , qui simule les propriétés de la lumière et du son en temps réel avec plus de précision que toute technologie antérieure. Pour cela, Clayton Vaught, directeur technique de Minecraft, nous a présenté une démonstration technique de l’impact du Ray Tracing avec deux images de comparaison sur Minecraft.

Grâce à cette technologie du Ray Tracing, ce sont de très nombreux effets supplémentaires qui vont arriver dans nos jeux. La façon dont la lumière passe maintenant à travers des objets transparents comme le verre. Mais surtout avec l’eau, qui est d’un réalisme incroyable. Cette dernière était désormais entièrement transparente et permettait à la lumière de la lune de passer à travers le joueur en dessous et de refléter de manière réaliste les algues se balançant dans le courant.

Du côté des développeurs de Gears of War, ces derniers voulaient eux aussi montrer leurs travaux et l’amélioration de Gears 5 sur la nouvelle Xbox Series X. Nous avons ainsi droit à une version de Gears 5 optimisée par Unreal Engine, pour Xbox Series X utilisant les paramètres PC Ultra Spec complets, qui comprenaient des textures de résolution supérieure et un brouillard volumétrique de résolution plus élevée, ainsi qu’un nombre de particules 50% plus élevé que les spécifications PC Ultra autorisées. Limitée à la 4K et 30FPS sur Xbox One X, la version Xbox Series X est désormais boostée en 4K à 60FPS.

Une version Xbox Series X est d’ores et déjà en préparation, avec un jeu disposant de temps de chargements moins longs, et d’une résolution de 120FPS. À l’heure actuelle, selon Mike Rayner, le directeur technique du studio Coalition, le jeu tourne déjà à 100FPS. L’objectif sera également de proposer ces 120FPS pour le jeu en ligne pour proposer une expérience jamais vue auparavant sur les consoles. Comme annoncé il y a déjà quelques jours, Gears 5 fera partie de l’offre « Xbox Smart Delivery ». C’est-à-dire que les possesseurs de la version Xbox One pourront bénéficier de la version Xbox Series X gratuitement !

Jouer à vitesse grand V

Forcément, depuis bien longtemps nous savons que les consoles next-gen seront plus puissante grâce à l’arrivée du disque dur SSD. Une question était en suspens, à savoir la taille de ce disque dur ? Avec des jeux de plus en plus volumineux, le volume de 500Go semblait impossible, au profit du 1to voire 2to. Et bien, sur Xbox Series X, le disque dur sera de 1to.

Mais la principale nouveauté de cette Xbox Series X, sera l’arrivée de l’architecture Xbox Velocity. Cette dernière propose diffusion en continu des ressources du jeu grâce à une intégration étroite entre le matériel et les logiciels. Il s’agit d’une nouvelle architecture révolutionnaire et optimisée.

Le CPU est le cerveau de notre nouvelle console et le GPU est le cœur, mais l’architecture Xbox Velocity est l’âme. L’architecture Xbox Velocity est bien plus que rapide la dernière fois. C’est l’une des pièces les plus innovantes de notre nouvelle console. Il s’agit de révolutionner la façon dont les jeux peuvent créer des mondes beaucoup plus grands et plus attrayants.

Andrew Goossen, Technical Fellow sur Xbox Series X chez Microsoft.

De la vitesse, mais peu de latence pour la Series X

Que serait la vitesse, si votre console dispose de grosses lacunes au niveau de la latence ? Pour cela, Microsoft assure que des moyens assez exceptionnels permettront de rendre l’expérience incroyable.

Les joueurs compétitifs et les meilleures expériences de jeu exigent des contrôles précis et réactifs. L’équipe Xbox a analysé l’intégralité du pipeline d’entrée de bout en bout, du contrôleur à la console et de la console à l’écran et nous nous sommes mis au défi d’identifier chaque opportunité de réduire davantage la latence pour offrir la meilleure expérience aux joueurs sur Xbox.

Andrew Goossen, Technical Fellow sur Xbox Series X chez Microsoft.

Création d’une toute nouvelle technologie telle que l’entrée à latence dynamique (DLI), la spécification HDMI 2.1 en ajoutant de nouvelles fonctionnalités centrées sur le jeu comme la prise en charge de 120Hz, le taux de rafraîchissement variable (VRR) et le mode de faible latence automatique (ALLM). Tout cela combiné permettra à la Xbox Series X d’être une console ultrarapide et d’améliorer de nombreux points de la console comme le temps de chargements qui sera considérablement diminué grâce à la puissance de traitement de la Xbox Series X.

Une nouvelle manette

C’est également au cours d’une interview que Ryan Whitaker, Senior Designer chez Xbox dévoile de nouvelles informations au sujet de la manette Xbox Series X. On nous promet une manette plus inclusive, conçue pour toutes les mains, même les plus petites. Globalement, ce nouveau pad s’inspire des manettes Elite. Une nouvelle croix directionnelle fait son apparition, les gâchettes disposent de nouvelles textures et avec des zones autour de ces dernières qui ont été réduites et arrondies. La nouvelle texture concernera également les boutons et cette manette promet une meilleure adhérence. Vous remarquerez aussi l’ajout d’un bouton « Share », pour prendre facilement une capture d’écran ou enregistrer une vidéo et la diffuser.

La nouvelle manette est compatible Bluetooth Low Energy, et elle fonctionnera à la fois sur Xbox Series X, sur Xbox One, sur PC, sur iOS et sur Android. Il sera possible de passer facilement d’un appareil à l’autre. Pour ce qui est du port USB, Microsoft opte pour de l’USB-C.