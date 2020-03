[Live🔴] Suivez la conférence Xbox Series X en direct

Seulement deux heures aprĂšs la prise de parole de Sony au sujet de la PlayStation 5, c’est au tour de Microsoft de prendre une nouvelle fois la parole aprĂšs l’annonce de la Xbox Series X aux Game Awards et les deux gros communiquĂ©s de presse. Aujourd’hui, c’est la premiĂšre vidĂ©o Xbox depuis l’annonce de la console.

Il est important de rappeler que les confĂ©rences d’aujourd’hui sont les confĂ©rences qui Ă©taient prĂ©vues pour la Game Developers Conference qui fut annulĂ©e Ă cause du Covid-19 (coronavirus). Ainsi, nous devrions avoir des confĂ©rences trĂšs techniques qui vont mettre en avant la puissance et les caractĂ©ristiques des consoles, plutĂŽt que les jeux et le cĂŽtĂ© « divertissement » de ces derniĂšres.

19h

– Le dĂ©but de la confĂ©rence Xbox est imminente. Microsoft va-t-il faire une confĂ©rence GDC comme Sony ? OĂč allons-nous voir des jeux ?

19h05 – Retard pour le dĂ©but de la confĂ©rence Xbox, plusieurs horraires circulent comme 19h30 ou 20h.

19h08 – Apparemment l’heure de la confĂ©rence fut dĂ©calĂ© Ă 19h30.

19h30 – Toujours rien, l’horaire de 20h est donc plus probable.

19h55 – Le dĂ©but de la confĂ©rence est imminente. On apprend que la Xbox Series X arrivera pour Thanksgiving 2020 ! (26 novembre 2020)



19h58 – Il y aura quatre intervenants par tĂ©lĂ©phone pour ce temps de communication de Xbox.

20h – DĂ©but de vidĂ©o calme avec un temps d’Ă©change entre les quatre intervenants pour expliquer comment ils travaillent, la fiertĂ© des Ă©quipes etc…

20h06 – Pendant que les diffĂ©rentes intervenants parlent de leurs conditions de travail, de leurs objectifs, la Xbox Series X est prĂ©sentĂ©e sous tous les angles.

20h10 -Beaucoup de bla-bla, de choses que l’on sait dĂ©jĂ et pas vraiment de grosses informations primordiales pour le moment.

20h12 – Nous avons le droit Ă un aperçu des fameux serveurs qui auront pour rĂŽle de faire fonctionner le fameux Project XCloud. Un projet qui durera de nombreuses annĂ©es.

20h20 -Nous arrivons Ă la demie-heure de confĂ©rence, Microsoft est dans la mĂȘme lignĂ©e que Sony et sa PlayStation 5. Nous avons rien appris de bien incroyables.

20h22 – L’objectif principal du XCloud, est de proposer des jeux via le Cloud, mais que le joueur ne vois pas la diffĂ©rence avec un jeu « normal ». Il devrait y avoir bientĂŽt 90 jeux avec une compatibilitĂ© iOS et Android sur le long terme.

20h25 – De nouvelles sources semblent dĂ©mentir la sortie de « Thanksgiving ».

20h28 – Nous approchons des 40 minutes de confĂ©rence et nous en sommes toujours au mĂȘme point malheureusement. Beaucoup de « bla-bla » que nous savons dĂ©jĂ et beaucoup de rĂ©pĂ©titions.

20h33 – Le Major Nelson confirme que la Xbox Series X est prĂ©vue pour « Fin 2020 » sans plus de prĂ©cision. Le 26 novembre pour Thanksgiving est une fausse date.

An Xbox product page in some regions inaccurately listed the launch date for Xbox Series X as Thanksgiving 2020. We are committed to launching Holiday 2020

— Larry Hryb 🩉✹ (@majornelson) March 18, 2020