L’Oculus Go sera fabriqué par Xiaomi et propulsé par le Snapdragon 821

Lors du CES de Las Vegas, Facebook a officialisé ses partenariats avec Xiaomi et Qualcomm.

L’Oculus Rift (et le PC qui va avec) est trop cher pour vous ? Facebook lancera bientôt une alternative plus abordable : l’Oculus Go. Ce nouveau casque est basé sur la même plateforme, mais il sera vendu à un prix plus « accessible ». Et il s’agit d’un appareil autonome qui ne requiert ni smartphone haut de gamme, ni PC ultra puissant, pour fonctionner.

L’Oculus Go sortira cette année. Mais en attendant, Facebook profite du CES de Las Vegas pour nous en dire plus. La société a surtout officialisé deux partenariats : l’un avec Xiaomi et l’autre avec Qualcomm.

Today at #CES2018 we announced @Xiaomi as our hardware partner for the global launch of Oculus Go, our first Standalone VR product. We also jointly announced Mi VR Standalone, a new VR headset based on Oculus technology exclusively for the Chinese market pic.twitter.com/TTP5iafkE9 — Hugo Barra (@hbarra) January 8, 2018

Xiaomi, dont Facebook a débauché l’ancien vice-président pour en faire le patron de sa division VR, sera le partenaire hardware d’Oculus pour l’Oculus Godans le cadre du lancement mondial. En plus de l’Oculus Go, la société chinoise travaillera aussi sur le Mi VR Standalone, un casque similaire équipé des technologies d’Oculus mais conçu pour le marché chinois. Facebook précise d’ailleurs : « Mi VR Standalone partage les mêmes caractéristiques matérielles et la même conception qu’Oculus Go et prend en charge le SDK Oculus Mobile, permettant aux développeurs Oculus existants d’apporter facilement leurs contenus sur la plateforme Mi VR en Chine ».

En ce qui concerne Qualcomm, il fournira le processeur, ou plutôt la plateforme. En effet, l’Oculus Go et le Mi VR Standalone seront propulsés par un SoC de smartphone : le Qualcomm Snapdragon 821.

Avec Oculus Go, Facebook entre en concurrence avec Google qui, avec ses partenaires, travaillent sur des produits similaires basés sur la plateforme Daydream de la firme de Mountain View.