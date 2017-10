Logiciel libre : le point de basculement

Se libérer de Google et des tentacules des géants du Web et de leur boulimie de données personnelles pour « passer au Libre » est une tentation qui émerge chez de nombreux internautes. Est-ce si facile ? Voici quelques pistes de réflexion.

La question du logiciel libre est compliquée, elle est vaste. Je propose de désamorcer quelques empoignades en écartant d’emblée (du moins je vais essayer) les aspects moraux du bien et du mal, les espaces de discussion sur le sujet étant légions. Chacun son opinion, mais après ces quelques années de révélations sulfureuses il est difficile de ne pas au moins se poser la question de la reprise en main de ses données personnelles. Cela tombe bien : il y du nouveau.Je ne suis pas là pour défendre un avis partisan mais pour témoigner d’un parcours, celui d’un noob en la matière qui essaye de prendre le chemin du libre. Et comme diraient nos amis de Framasoft dont je reparlerai plus bas : « La route est longue mais la voie est libre… »

Le logiciel libre

Le logiciel pour moi se divise en 3 grands groupes :

les OS (Linux, iOS, Windows…)

les applis (programmes pour desktop, mobiles, tablettes…)

les services en ligne (Gmail, Facebook, Twitter, …)

Je voudrais parler aujourd’hui des services car l’actualité frenchy est bouillonnante.

Peut-être faut-il aussi rappeler ce que libre signifie.

« Un logiciel libre est un logiciel dont l’utilisation, l’étude, la modification et la duplication en vue de sa diffusion sont permises, techniquement et légalement. Ceci afin de garantir certaines libertés induites, dont le contrôle du programme par l’utilisateur et la possibilité de partage entre individus. » Wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_libre

Encore un barbu idéaliste?

Pour me présenter, je ne suis ni un libriste de haut vol, ni un fanboy. J’ai 46 ans, j’ai travaillé la plus grande partie de ma vie sur PC/Windows, j’ai ensuite passé quelques années heureuses sur Mac/iPhone/iBidules, et je suis en train de repasser sur PC (et Nexus) mais je voudrais quitter Windows. Je ne suis pas utilisateur de libre jusqu’au boutiste, mais j’ai toujours un œil sur ses alternatives. Je les teste quand je peux, j’y reviens quand de nouvelles versions sortent, toujours en quête de ce que j’appelle le point de basculement : ce jour où le logiciel libre remplit l’essentiel de mes besoins au point de faire l’effort de m’engager dans l’apprentissage parfois nécessaire de nouvelles habitudes de travail. En gros je ne bascule pas tous les jours, mais quand cela arrive, je ne fais jamais marche arrière. Ma démarche personnelle est globale : je vise le libre, à long terme, à mon rythme.

Pour prendre quelques exemples concrets, s’agissant de la 3D, j’ai souvent essayé Blender, souvent renoncé, il a fallu du temps pour arriver à une version qui m’ait semblé digne de basculement. Depuis quelques années je ne jure plus que par ce logiciel fantastique. A l’inverse en terme de musique, je n’ai toujours rien trouvé qui puisse me pousser à abandonner GarageBand sur Mac.

Mais revenons en au sujet principal : existe-t-il des alternatives libres crédibles pour mes réseaux sociaux, mes documents en ligne, mon nuage…

Vivre sans Google?

Peut-on avoir une vie sociale et des services dignes de ce nom en quittant Facebook et Google? C’est la question folle que les petits gaulois de Framasoft essayent de poser en lançant avec humour mais conviction la campagne « Degooglisons internet ». http://degooglisons-internet.org/

L’idée est de reprendre le contrôle de sa vie privée, de ses données. Si l’ambition peut paraître folle, elle n’en est pas moins réaliste. Nulle prétention évidemment de rivaliser avec la firme au gigantisme toujours plus impressionnant, ainsi qu’à ses pendants du GAFAM (Google/Apple/Facebook/Amazon/Microsoft). Il est par contre question de montrer que les alternatives distribuées existent et qu’elles tiennent la route. J’ai eu un doute. J’ai essayé.

Association reconnue pour la promotion du libre et porteuse d’une éthique forte (charte http://degooglisons-internet.org/nav/html/charte.html), Framasoft propose un programme de développement, une liste d’alternatives libres pour chaque grand service dont on ne peut plus se passer. Et la liste est longue: http://degooglisons-internet.org/liste/

Les premiers services sont en ligne et j’en ai adopté quelques uns au cours des derniers mois :

framapad: un bloc note collaboratif sans compte à créer, la simple connaissance de l’URL permet de l’éditer. Fonctionnalité très basique mais impeccable, je m’en sers pour des associations, sa simplicité est une force.

framacalc: le tableur. Même principe mais là c’est encore un peu rustique à mon gout. Je m’en sers également en milieu associatif, pour des tableaux simples ça fait le job.

lutim: pour héberger des images de façon temporaire ou permanente.

framasphere: un réseau social de type facebook. C’est en fait un pod Diaspora dont je découvre avec grand plaisir que ce n’est pas du tout un projet mort.

Ce ne sont que quelques exemples, ceux qui correspondent à mes besoins, chacun y trouvera ses priorités.

Une objection courante: un des objectif de départ dans la « libération », c’est de s’orienter vers des solutions distribuées (lire Stallman dans Wired : http://www.wired.com/2013/10/a-necessary-evil-what-it-takes-for-democracy-to-survive-surveillance/) , or l’idée d’éparpiller nos données peut sembler antinomique avec celle d’aller tout mettre sur les serveurs de Framasoft. Certes.

Framasoft se place dans une logique d’éducation populaire. Installer des nœuds de services distribués reste encore compliqué. Personnellement j’aurais aimé héberger mon pod Diaspora pour mes potes ou ma famille, mais sur mon hébergement mutualisé et avec mes maigres compétences, ce n’est pas encore gagné. La découverte de ces services dont une instance est publiée par des gens (en ce qui me concerne) de confiance est un aubaine. L’objectif de Framasoft n’est pas d’accumuler des abonnés, mais de pouvoir découvrir chez eux ce qu’on peut faire partout. Libre à chacun d’installer l’équivalent ailleurs.

A titre personnel il me semble que tout ceci fera un bond en avant le jour où on pourra installer un Framapad ou un nœud Diaspora aussi simplement qu’on déploie un blog WordPress.

Oui mais mon Gmail?

Reste un gros point noir : le mail, et plus largement les communications dites privées (SMS, messages privés réseaux sociaux, messenger, …).

Là aussi un projet fou est né dans la tête de solides références de l’internet frenchy. Laurent Chemla porte le projet Caliopen https://caliopen.org/ que personnellement je trouve admirable. Cette plateforme veut centraliser toutes vos communications privées avec une gestion claire et omniprésente des niveaux de confidentialité. Tout ceci dans une logique de plugin qui vous permettra de brancher votre service préféré plutôt que de le quitter, ce qui est parfois difficile.

Ici aussi l’approche populaire est mise en avant. Cela signifie qu’on ne vise pas une élite ultra encryptée à l’abri des vilains espions, mais une gestion globale de la sécurité pour tous, partant du principe qu’il est inutile de se protéger si 99% de nos correspondants ne le sont pas.

Il faut donc quelque chose de simple, ergonomique et intrinsèquement pédagogique. Il s’agit d’emmener du monde, doucement, avec notamment une logique de plugins qui permettra à chacun de connecter ses services préférés plutôt que de devoir les abandonner.

Caliopen est me semble-t-il un projet brillant, il manque de visibilité et de développeurs. Si cela vous intéresse, précipitez-vous pour écrire l’histoire !

J’ai déjà été trop long, je ne vais pas développer Caliopen mais je vous invite vivement à regarder la conférence ci-dessous avec Tristan Nitot de Mozilla France en maître de cérémonie, et qui réunit justement deux présentations de ce dont nous avons parlé aujourd’hui : Pierre-Yves Gosset pour présenter Framasoft et Laurent Chemla pour Caliopen.

Pour conclure je dirai juste une chose : certes je n’ai encore fermé aucun de mes innombrables comptes sur mes outils et réseaux « propriétaires », mais pour la première fois je commence à réellement envisager la chose possible.

Références et sources : video Firefox paris Chemla Caliopen / pyg Framasoft Degooglisons le net https://air.mozilla.org/paris-meetup-pour-la-decentralisation-dinternet-3/

Illustration https://framasphere.org/uploads/images/scaled_full_79c6ac0d00b1a5c10893.jpg