Logitech G, le kit gaming pour les joueurs en situation de handicap !

Logitech vient d’annoncer en ce début de semaine, la sortie de son kit Logitech G, un accessoire gaming qui va parfaitement s’adapter à la XAC (Xbox Adaptive Controller) pour permettre une meilleure accessibilité dans le jeu vidéo. Un an après la sortie de la manette adaptée de Xbox, les choses commencent enfin à bouger.

Avec Logitech G Adaptive Gaming Kit de nouvelles possibilités pour les joueurs à mobilité réduite sont proposées. Il s’agit d’un complément de la manette Xbox Microsoft Adaptive Controller, avec un kit de boutons et d’interrupteurs qui donnent accès à de nouvelles expériences de jeu uniques.

Logitech G, de nouvelles possibilités Gaming

C’est donc une véritable collection de boutons et gâchettes conçue pour les joueurs à mobilité réduite que propose aujourd’hui Logitech. Il s’agit d’un complément de la Xbox Adaptive Controller pour permettre aux gamers de jouer de la meilleure des manières en proposant un ensemble de commandes faciles à configurer pour une grande variété d’utilisations. L’idée première est de rendre le jeu vidéo encore plus accessible à prix raisonnable.

Le Logitech G Adaptive Gaming Kit est conçu pour être le parfait complément de la manette Xbox Adaptive Controller et ainsi donner aux joueurs les outils nécessaires à un prix plus abordable.

Ujesh Desai, Vice-Président et Manager général de Logitech Gaming

Le Logitech G Adaptive Gaming Kit est le fruit d’une collaboration entre Logitech et Microsoft’s Inclusive Tech Lab ainsi que des associations consacrées à l’accessibilité dans l’univers du jeu vidéo, dont The AbleGamers Charity et SpecialEffect.

Disponible en novembre 2019 pour 99,99€

Le Logitech G Adaptive Gaming Kit inclut :

Trois petits et trois grands boutons dotés d’interrupteurs mécaniques de qualité professionnelle,

Quatre boutons tactiles légers,

Deux gâchettes à commande variable,

Des tapis de jeu configurables avec un système d’attaches à boucles et à crochets

Des étiquettes personnalisables

Des dragonnes en velcro.

Avec l’ajout du Logitech G Adaptive Gaming Kit au catalogue Xbox, nous sommes en mesure ensemble de repousser les limites de la technologie pour être inclusifs auprès de chaque personne à travers le monde.

Phil Spencer, Vice-Président Exécutif du gaming chez Microsoft

Ce kit Logitech G sera disponible dans les prochains jours directement sur la boutique en ligne de LogitechG.fr au prix de 99,99€. Il faudra donc posséder une XAC (Xbox Adaptive Controller) pour pouvoir le faire fonctionner. Pour rappel, la XAC est proposée au prix de 89,99€ sur le site officiel Xbox.

Si vous souhaitez aller encore plus loin dans l’accessibilité dans le jeu vidéo, n’hésitez pas à découvrir le Grand Tour #NSTG – Nous Sommes #TousGamers, une initiative dont Presse-citron est le partenaire officiel sur la réalisation d’un documentaire autour de l’accessibilité dans le jeu vidéo. N’hésitez pas non plus à découvrir notre interview de la Secrétaire d’État auprès du Premier ministre chargée des Personnes handicapées Sophie Cluzel qui nous parle de l’importance de l’inclusion dans le jeu vidéo.