L’ONU lance un jeu mobile pour sensibiliser à la question du changement climatique

Joindre l’utile à l’agréable. C’est l’idée qui se trouve derrière la campagne Mission 1.5 initiée par l’ONU. L’objectif de cette démarche est de sonder l’opinion publique mondiale sur le changement climatique. Jusque là tout est normal, sauf que ce sondage s’effectue via un jeu vidéo pour mobile.

Une fois sur le site, il suffit de cliquer sur son pays d’origine et l’aventure peut alors commencer. Le joueur est placé dans la peau d’un décideur et son objectif est clair : maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré celsius. Il faut donc répondre aux questions et faire ses propres choix. Sur le thème protection de la nature par exemple, il vous sera demandé d’arbitrer entre la préservation des forêts et des terres, la construction de parcs urbains et… la découpe des arbres.

FreeRice pour sensibiliser au problème de la faim dans le monde

Une fois l’ensemble des sujets traités, des questions plus spécifiques en rapport au sexe, à l’âge, au niveau d’étude sont posées afin d’en savoir plus sur vous.

Pour concevoir ce jeu, les Nations Unies se sont associées à l’agence Browning Environmental. L’objectif est de parvenir à 20 millions de participants d’ici aux prochaines négociations climatiques qui se tiendront au Royaume-Uni en novembre prochain. Il s’agirait du double du précédent sondage qui a eu lieu juste avant l’accord mondial de Paris en 2015.

Ce n’est d’ailleurs par la première fois que l’ONU choisit les jeux vidéo pour communiquer sur son action et ses priorités. Nous vous parlions notamment de FreeRice, un jeu en ligne dont les bénéfices sont reversés du Programme Alimentaire Mondial. Pour chaque bonne réponse, les sponsors du site promettent de donner l’équivalent de dix grains de riz à une personne dans le besoin. C’est aussi un très bon moyen de sensibiliser le public au problème de la faim dans le monde.