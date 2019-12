L’OPPO Find X2 arrive début 2020, voici ce que nous savons déjà

La marque chinoise OPPO s’apprête à lancer un nouveau concentré d’innovation. Au premier trimestre 2020, l’entreprise présentera en effet l’OPPO Find X2, successeur de l’OPPO Find X.

Et en attendant cette présentation, OPPO révèle déjà quelques informations sur ce modèle. Comme le rapportent nos confrères de XDA, l’entreprise a profité de son événement « Innovation Day » pour faire le teasing de cet appareil premium auprès des journalistes.

En ce qui concerne la photo, OPPO indique qu’il collabore avec Sony afin d’utiliser une nouvelle technologie du fournisseur baptisée « 2×2 On-Chip Lens Solution ». Grâce à ce capteur, l’OPPO Find X2 devrait proposer un focus plus performant et un autofocus plus rapide.

OPPO a également révélé que l’appareil sera propulsé par un SoC Snapdragon 865, qui est la nouvelle plateforme proposée par Qualcomm pour les smartphones haut de gamme. Les performances devraient ainsi être comparables à celles d’appareils tels que le Galaxy S11, qui sortira aussi début 2020.

Enfin, la marque chinoise a indiqué que pour cet appareil haut de gamme, elle accordera également une attention particulière à la qualité de l’écran.

Le successeur de l’OPPO Find X arrive bientôt

Le prix n’est pas encore connu, mais étant donné que l’OPPO Find X2 sera propulsé par un SoC Snapdragon 865 et qu’il s’agira d’un appareil haut de gamme, celui-ci devrait être assez élevé.

En 2018, l’OPPO Find X semblait être en avance sur son temps et faisait figure de pionnier sur certaines technologies. Par exemple, il s’agissait de l’un des premiers smartphones borderless mais sans encoche. Et pour l’OPPO Find X2, on s’attend également à quelques bonnes surprises. Il est probable qu’avant l’officialisation de cet appareil, la marque dévoile de nouvelles informations via des teasers.