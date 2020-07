Lord of the Rings : le titre de la série Amazon est-il mensonger ?

Cela fait partie des grands projets de ces prochaines années. Amazon Prime Video va proposer une série adaptée de l’univers du Seigneur des Anneaux (Lords of the Rings) de J.R.R. Tolkien. Un programme teasé à intervalles réguliers sur les réseaux sociaux et qui s’annonce très prometteur au vu des informations déjà disponibles. Mieux encore, signe de la confiance de la plateforme de streaming pour ce projet, une saison 2 a déjà été commandée. Et ce, alors que les premiers épisodes ne devraient pas être diffusés avant 2021. Mais, Elijah Wood, l’acteur devenu célèbre pour son incarnation du personnage de Frodon dans la trilogie originale de Peter Jackson vient de soulever un point intéressant.

Lord of the Rings face à la chronologie

On le sait, cette nouvelle série est prévue pour se dérouler longtemps avant les aventures de Frodon, plus précisément dans ce que Tolkien a décrit comme le Second Age. Une époque qui commence avec la fondation des Havres Gris et se termine, plus de 3000 ans après, par la chute de Sauron, face à la dernière Alliance des Elfes et des Hommes. Cette histoire qui est simplement évoquée dans le livre principal est détaillée de façon plus importante dans le Simarillion.

Mais surtout, selon le moment du Second Age qui est choisi par Amazon (une très longue période donc), le titre « Lord of the Rings » pourrait tout simplement ne pas être adapté… puisqu’il n’y aura pas encore d’anneaux. C’est en effet vers 1500 que Celebrimbor est abusé par Sauron et crée les différents anneaux de pouvoir qui seront ensuite donnés aux Elfes, aux Nains et aux Hommes. Un problème temporel remarqué par Elijah Wood, dans une interview à LRM.

Ils appellent le show « The Lord of the Rings », mais je pense que c’est quelque peu trompeur. De ce que je comprends, l’intrigue sur laquelle ils travaillent existe chronologiquement en amont de l’histoire du Seigneur des Anneaux dans la Terre du Milieu. Cela ressemble plus à l’ère Silmarillion. Au risque de passer pour un nerd, c’est le Deuxième Age de la Terre du Milieu.

A noter que Elijah Wood a aussi laissé entendre qu’il pourrait apparaître dans un cameo pour la série Amazon…