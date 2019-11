Le Seigneur des Anneaux sur Amazon (déjà) renouvelé pour une saison 2

Amazon mise beaucoup sur le Seigneur des Anneaux pour les prochaines années. La série représente un investissement majeur pour l’entreprise de Jeff Bezos, qui alimente, à petite dose le public d’informations sur le show à venir. Dès le début, on savait que l’ambition était de faire plusieurs saisons. Au vu du coût de l’achat des droits d’auteur (250 millions de dollars), on comprend sans peine pourquoi. Mais, l’annonce qui vient d’être faite, reste surprenante par son timing.

Amazon signe pour la suite

En effet, la production de la première saison de la série du Seigneur des Anneaux n’a pas encore commencé. Mais le programme est déjà renouvelé pour une seconde saison. Le service de streaming du géant du e-commerce a déjà demandé aux auteurs de commencer à travailler sur une seconde saison.

La production de la saison 1 devrait commencer en Nouvelle-Zélande (déjà adoptée par Peter Jackson) dans les moins qui vont venir. On peut donc facilement imaginer que les scripts se sont révélés particulièrement séduisants et qu’Amazon est emballé par le projet. Mais, sans une seule image tournée, ce mouvement de la part d’Amazon Prime Video pourrait bien être inédit ou presque.

Pour rappel, Amazon a acquis les droits il y a deux ans, pour une série mais aussi pour potentiellement plusieurs spin-offs. L’idée est de s’appuyer sur l’œuvre de J.R.R. Tolkien, avec une histoire qui se déroulera durant le Second Age, avant les événements de la trilogie principale. Les showrunners de la future série sont J.D Payne et Patrick McKay. On sait aussi que c’est Juan Antonio Bayona qui va réaliser les deux premiers épisodes.

Pour l’instant, les détails sont encore très limités, vous l’aurez compris. Mais une chose est sûre, on peut se préparer à voir la saga du Seigneur des Anneaux se développer sur le petit écran dans les prochaines années.