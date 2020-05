L’UE met à jour le RGPD en ce qui concerne l’acceptation des cookies

Depuis le 25 mai 2018 et l’entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données, l’Union européenne est parvenue à encadrer davantage l’utilisation des données utilisateurs. C’est notamment pour cela qu’il est devenu obligatoire d’ajouter à son site web une bannière ou une popup vous demandant si vous acceptez ou non de naviguer sur ce dernier sachant qu’il comporte des cookies.

Jusque là, cette initiative paraît plutôt bienveillante. Cependant, vous avez également dû remarquer que la plupart de ces sites ne vous permettent pas de refuser ces cookies. Ces popup servent actuellement de messages informatifs et non une demande de consentement, on appelle cela un « cookie wall ».

C’est pourquoi le Centre Européen de Protection des Données vient tout juste de publier un document contenant les nouvelles réglementations afin d’améliorer au maximum le RGPD. Premièrement, les « cookie wall » sont désormais considérés comme étant une violation des lois européennes sur la protection des données.

Ce texte oblige les sites web européens à demander véritablement l’autorisation aux visiteurs. Aujourd’hui, la plupart des sites demandent d’accepter les cookies ou de le quitter, ce n’est pas vraiment un choix selon le jugement du Centre Européen de Protection des Données.

Le but du CEPD est de rendre ce processus plus compréhensible pour les utilisateurs afin qu’ils sachent précisément vers quoi ils se dirigent en acceptant les cookies. Il faudra sûrement de nombreux mois pour que la totalité des développeurs intègrent cette nouvelle réglementation. Il y a encore du travail pour que tout rentre en ordre.

Selon une récente étude, seuls 11% des popups et bannières utilisées pour avertir de l’utilisation de cookies sont conformes aux exigences minimales de la réglementation européenne. Pour en savoir plus cette mise au point, nous vous invitons à prendre le temps de lire le document complet qui décrit en précision quel est le bon comportement à adopter.