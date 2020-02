L’unique Nintendo PlayStation est vente, son prix est en train d’exploser

C’est comme si un MacBook sous Windows voyait le jour, c’est complètement improbable, pourtant Nintendo et Sony ont bel et bien collaboré à la fin des années 80 sur une console de jeu. Au moment où nous écrivons cet article, la fameuse console est toujours aux enchères sur le site Heritage Auctions, le prix de l’enchère est pour le moment de 310 000 dollars.

À cette époque, Sony cherchait du soutien pour se lancer dans le jeu vidéo, la société japonaise était surtout intéressée par le format Super Disc de la SNES qui permettait de jouer à des jeux sur disque. L’idée de Sony était de créer une console capable de lire des disques comme des cartouches, ce qui a donné la Nintendo PlayStation.

Pourtant, cette console ne verra jamais le jour, du moins ne sera jamais mise en vente. Un jour après l’annonce du partenariat entre Sony et Nintendo lors du CES 1991, Nintendo surprend en déclarant avoir signé un accord avec Philips ce qui donnera la Philips CD-i, avec des jeux comme Hotel Mario, Link: The Faces of Evil et Zelda: The Wand of Gamelon, qui sont considérés comme les pires jeux vidéo de tous les temps.

The Nintendo PlayStation is very, very cool, but I can only think of a handful of other people who think it is $300k worth of cool. pic.twitter.com/caEiPlrtO6 — Palmer Luckey (@PalmerLuckey) February 14, 2020

Vexé par la situation, Sony se reconcentre sur un nouveau projet et lance 3 ans après ces événements la PlayStation qui connaîtra le succès dont on est témoin. Nintendo doit encore s’en mordre les doigts, et Philips a rapidement écourté sa carrière dans le monde du jeu vidéo. À l’origine, 200 prototypes de la Nintendo PlayStation ont été présentés, aujourd’hui ce modèle est le dernier survivant. Heritage Auctions explique que la console fonctionne à merveille, il a été possible de combattre quelque round sur Mortal Kombat.