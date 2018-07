L’univers d’Alien bientôt décliné en série ?

La 20th Century Fox rêve d’une série basée sur l’univers d’Alien. Le projet ne semble pas rencontrer d’obstacles…

Joyeux anniversaire ?

On en connaît un qui va faire la tête. En début d’année 2017, James Cameron expliquait dans une interview que la saga Alien aurait dû s’arrêter il y a longtemps. En effet, il considère le film original et la suite qu’il a réalisé comme les deux seuls vraiment dignes d’exister. On pensait jusque-là qu’il avait obtenu gain de cause. Après le succès limité d’Alien Covenant auprès des critiques, la franchise était en effet en pause. Un peu dommage alors que l’on va fêter l’an prochain les 40 ans de sa création.

Mais, la 20th Century ne veut pas complètement tirer un trait sur l’univers du xénomorphe. Celles-ci se sont révélées trop rentables. L’idée du côté de la production semble être d’effectuer un virage vers l’univers des séries. Puisqu’il n’y aura pas de suite et que Ridley Scott est occupé sur d’autres projets, il semble y avoir une vraie opportunité pour développer quelque chose de différent sans empiéter sur des films éventuels.

Une histoire totalement différente

Précisons-le tout de suite, l’idée n’est pas de continuer l’histoire d’Ellen Ripley ou Elizabeth Shaw. L’histoire envisagée nous ferait suivre un groupe de survivants perdus dans l’espace explique le site Omega Ground. L’univers serait le même que celui de la franchise. On ignore en revanche si on parle de l’époque du prequel ou de l’original.

Bien entendu, pour l’instant, rien n’est encore signé ou décidé. A plus forte raison alors que la 20th Century Fox semble surtout se focaliser sur la franchise Predator à l’heure actuelle. Mais, une série aurait l’avantage d’avoir un coût limité et plus facile à rentabiliser qu’un seul film. Difficile aussi de savoir ce qui arrivera à la franchise Alien après que le rachat par Disney sera concrétisé. La série Alien pourrait-elle débarquer sur le concurrent de Netflix que prépare Disney ?