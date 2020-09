Lupin, une bande-annonce réussie pour Omar Sy et Netflix

Après un nouveau film autour de l’univers de Sherlock Holmes, c’est un autre mythe littéraire qui va bientôt être dépoussiéré : Arsène Lupin. Le gentleman cambrioleur va avoir le droit à sa propre série sur Netflix, avec Omar Sy dans le rôle principal. Une première bande-annonce a récemment été dévoilée pour la série attendue pour le début d’année 2021.

Arsène Lupin, un retour au premier plan ?

Le personnage créé par Maurice Leblanc au début du XXe siècle fait partie de ce que l’on pourrait considérer comme les oubliés de la culture populaire d’un point de vue des adaptations récentes. Hormis un film en 2004 (avec Romain Duris dans le personnage d’Arsène Lupin), il n’a pas eu le droit à des films ou des séries récentes. Bien sûr, le personnage a été très largement exploité depuis sa création avec une dizaine de films au compteur, mais il est intéressant de noter qu’il a été laissé de côté ces dernières années. La dernière série date de 1996.

Le projet Netflix a vu le jour en 2018. A l’époque, c’est via un échange par tweets que Netflix et Omar Sy avaient officialisé le projet. Une scène très particulière qui avait fait réagir à l’époque.

🤔 — Omar Sy (@OmarSy) July 19, 2018

👌🏿🙋🏿‍♂️ — Omar Sy (@OmarSy) July 19, 2018

Un peu plus de deux ans après, le projet semble (enfin) sortir de l’ombre. Contrairement à ce que l’on aurait pu espérer, Omar Sy ne jouera donc pas Arsène Lupin lui-même, mais ce qui semble être un disciple, nommé Assane Diop et qui a appris l’art de la ruse et du déguisement avec un mystérieux livre. L’action se déroulera à notre époque et pas au début du XXe siècle. Et pour notre plus grand plaisir, la série devrait se dérouler à Paris, si on en croit les images de la Tour Eiffel et du Louvre. L’objectif du voleur ? La Joconde entre autres. Les premières images semblent en tout cas particulièrement séduisantes.