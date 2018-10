Les Mac sont populaires, et plus de 51% des acheteurs sont des nouveaux clients. Tim Cook a annoncé sur scène que plus la barre symbolique des 100 millions de propriétaires de Mac avait été dépassée.

Le nouveau Macbook Air, avec écran Retina

C’était plutôt inattendu, mais une nouvelle version du Macbook Air a été présentée. Nouveauté majeure, l’écran Retina est de la partie ! Pour la première fois sur le Macbook Air, les contours de l’écran sont noirs (les modèles précédents étaient gris). Ils sont d’ailleurs 50% plus fins que le précédent modèle. L’écran propose une diagonale de 13,3″, avec 4 millions de pixels. Le nouveau Macbook Air est 17% moins encombrant que le précédent modèle, avec 15,6mm d’épaisseur. Il est également plus léger que le modèle précédent.

Ce nouveau modèle embarque aussi TouchID comme c’est le cas sur les Macbook Pro. Le clavier change également, et le système est identique à celui des modèles Pro, tout comme le Trackpad, deux fois plus grand que les précédents Macbook Air.

Niveau connectivité, Apple a fait simple : deux ports USB-C et… un port jack ! Sous le capot, le nouveau Macbook Air embarque un processeur Intel i5 de 8e génération avec un maximum de 16 Go de RAM, et jusqu’à 1,5 To de stockage (SSD).

Concernant l’autonomie, Apple annonce 13 heures de lecture de vidéo sur iTunes, reste à voir ce que ça donne dans la vraie vie.

Le Macbook Air d’entrée de gamme est disponible à 1349€ (ouch) avec un Core i5 de 1,6Ghz, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Le Mac Mini est de retour

Enfin ! Apple lance une nouvelle version du Mac Mini. Le mini-ordinateur a enfin le droit à une mise à jour majeure. Le focus est fait avant tout sur la puissance. Le Mac Mini 2018 embarque (au minimum) des processeurs 4 cœurs, et vous pouvez opter pour des modèles 6 cœurs.

Le Mac Mini est cinq fois plus puissant que la version précédente (ce qui est normal étant donné l’écart entre les deux modèles). La RAM peut monter jusqu’à 64 Go de RAM, ce qui est colossal et le stockage en SSD peut grimper jusqu’à 2 To.

Le système de refroidissement a été repensé, et les ports sont nombreux, avec un Ethernet, 4 ports USB-C, un HDMI, deux USB classiques et un port jack.

Le modèle d’entrée de gamme débute à 899€ et embarque un Core i3 de 3,6Ghz, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.