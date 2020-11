MacOS Big Sur sera disponible le 12 novembre

Ça y est, lors d’un autre keynote le 10 novembre, Apple a finalement présenté ses premiers ordinateurs sous processeurs Apple Silicon. Pour rappel, cette transition a été annoncée par la firme de Cupertino lors de sa conférence WWDC au mois de juin.

Et le premier processeur Apple Silicon pour les ordinateurs est la puce M1, qui équipera un nouveau MacBook Air, un nouveau MacBook Pro et un nouveau Mac mini. Ces ordinateurs profitent d’un important gain de puissance, et les deux MacBook ont des autonomies impressionnantes.

Mais en plus de ces nouvelles machines, Apple a aussi profité de son événement pour annoncer que MacOS Big Sur ou MacOS 11 sera disponible à partir du 12 novembre.

Disponible sur les nouveaux Mac avec processeur Apple Silicon, mais également sur les anciens modèles

Cette nouvelle version du système d’exploitation sera préinstallée sur les ordinateurs qu’Apple vient d’annoncer. Mais elle sera également disponible pour les iMac de 2014 ou plus récents, les MacBook Air de 2013 ou plus récents, les iMac Pro, les MacBook Pro présentés fin 2013 et plus récents, les Mac Pro de 2013 et plus récents, les MacBook de 2015 et plus récents, ainsi que les Mac mini de 2014 et plus récents.

Toutes ces machines pourront profiter de la nouvelle version de MacOS sur lequel Apple a complètement revu l’interface graphique en s’inspirant d’iOS. Apple a également amélioré le navigateur Safari que ce soit en matière de performances ou d’économie d’énergie.

Le navigateur d’Apple vous aide également à protéger vos données et votre vie privée. Safari propose un rapport concernant la vie privée sur les sites que vous visitez pour voir quels sont les traceurs que celui-ci bloque afin de vous protéger. Le navigateur vous prévient également si l’un des mots de passe enregistrés a été compromis, en comparant vos données de connexion avec des bases de données qui ont fuité.

Application universelles, Rosetta 2 : MacOS Big Sur accompagne la transition vers les processeurs Apple Silicon

À partir d’aujourd’hui, il y a deux types de Mac en utilisation : les nouvelles machines qui utilisent des processeurs Apple Silicon et celles qui utilisent des processeurs Intel.

Durant cette période de transition, pour que les utilisateurs puissent accéder à toutes les apps dont ils ont besoin, Apple propose un format d’apps appelé « application universelle ». Une application universelle est une app qui fonctionne à la fois sur Apple Silicon et sur Intel.

Mais comme tous les développeurs n’ont pas encore converti leurs applications pour les processeurs d’Apple, la firme de Cupertino propose également Rosetta 2. En substance, il s’agit d’un émulateur qui permettra de lancer des applications créées pour les processeurs Intel sur les ordinateurs utilisant un processeur Apple Silicon.

Apple indique que Rosetta 2 permet de lancer des jeux et que dans certains cas, une app ou un jeu peut même fonctionner mieux sur les processeurs Apple Silicon grâce aux cartes graphiques de nouveaux appareils.