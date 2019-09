À cause de Catalina, ces 235 applications ne seront plus compatibles avec votre Mac

Nous sommes à quelques heures du keynote Apple, et comme d’habitude une nouvelle version de macOS devrait être disponible dès la fin de la conférence. Après le lancement de l’iPhone 11, macOS Catalina va également faire ses débuts en tant que système d’exploitation dédié à l’univers Mac. Si ce nouvel OS apportera un grand nombre de nouvelles fonctionnalités, il devrait également faire cesser de fonctionner 235 applications. La raison de ce changement majeur est la prise en charge uniquement des applications 64 bits, laissant de côté les services fonctionnant sur 32 bits.

Parmi ces applications, on retrouve notamment Transmist 4.1.7, 1Password 2.12.2, iStats Menu 2.9 et QuickBooks 2015, la liste des 231 restantes est disponible ici. Évidemment, la plupart de ces applications seront mises à jour vers une version 64 bits, cependant il est fort probable qu’un certain nombre n’y songe pas, ce qui est une mauvaise nouvelle s’il s’agit d’un service que vous utilisez quotidiennement, mais que vous comptez tout de même passer à macOS Catalina.

Comment savoir si mes applications seront compatibles ?

Dans un premier temps, il est donc conseillé de vérifier si vos applications favorites fonctionnent bien sous 64 bits. Pour ce faire il suffit de se rendre dans « à propos de ce Mac », puis « Rapport système… », ensuite scroller jusqu’à la partie « Logiciel » pour cliquer sur « Applications ». Une fois arrivé là, vous apercevez l’ensemble de vos applications, dans la colonne « 64 bits (Intel) » vous allez voir des « Oui » ou des « Non ». Comme vous l’avez compris, les applications désignées par « Oui » seront compatibles avec macOS Catalina, quant à celles avec « Non » elles ne le seront pas, du moins pas avant une mise à jour.

Certaines des applications 32 bits possèdent une version 64 bits, pour le savoir, le plus simple est de se rendre sur le site du développeur et de vérifier si elle existe. Sinon, il ne reste plus qu’à trouver une alternative aussi performante.