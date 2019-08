Officiel : Apple donne RDV le 10 septembre pour sa keynote

Alors que les rumeurs vont bon train sur le prochain iPhone, Apple vient d’envoyer une invitation officielle à quelques rares médias sélectionnés : on apprend par l’intermédiaire de nos confrères de The Verge que la fameuse keynote annuelle se tiendra le 10 septembre prochain au siège américain de la firme, à Cupertino.

Sur l’invitation, Apple laisse planer le mystère sur ses intentions avec le message suivant : « by innovation only ». On notera par ailleurs que le logo reprend des couleurs, ce qui ne va pas sans rappeler le visuel d’origine de la marque.

« By innovation only »

Avec ce slogan, on peut donc s’attendre à quelques belles nouveautés du côté de la marque à la pomme. D’ores et déjà, les rumeurs semblent converger vers la sortie de trois nouveaux iPhone – les dignes successeurs des modèles XS, XS Max et XR. Les deux versions les plus premium devraient probablement venir équipées d’un triple capteur photo à l’arrière de l’écran, une première sur un téléphone Apple.

Parmi les autres possibilités évoquées ces derniers jours, l’iPhone 11 pourrait venir équipé de la charge inversée – ce qui permettrait d’utiliser le téléphone pour recharger d’autres appareils sans fil (comme les AirPods 2). Avec ces ajouts, Apple rattraperait ainsi son retard sur ses rivales équipées du système d’exploitation Android qui ont intégré ces spécificités dans leurs derniers modèles.

Hormis l’iPhone, à quoi peut-on s’attendre ?

Si l’officialisation de la prochaine génération d’iPhone est une quasi-évidence, il se pourrait que la marque en profite pour dévoiler quelques nouveaux produits : l’Apple Watch ou le MacBook Pro pourraient voir arriver une nouvelle version, sans que cela soit encore confirmé. Plusieurs sources ont fait état d’un nouveau MacBook Pro de 16″, mais celui-ci devrait être présenté un peu plus tard dans l’année. En effet, Apple va probablement vouloir attirer toute l’attention du public lors de cette keynote sur ses nouveaux smartphones.

Rendez-vous donc le 10 septembre pour suivre le Live sur Presse-citron !