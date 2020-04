Magic Keyboard : avis et impressions en vidéo après nos premiers tests

Pour découvrir mon avis en vidéo sur le Magic Keyboard pour iPad Pro, découvrez la vidéo ci-dessous. Et si vous l’avez aimé, n’hésitez pas à vous abonner à la chaîne !

Du lourd, dans tous les sens du terme

Ce Magic Keyboard était un produit que j’attendais vraiment, et les premières heures avec sont plus que positives. Après le déballage, il suffit de poser son iPad Pro (2018 ou 2020) sur le Magic Keyboard et l’expérience commence. Comme pour les AirPods ou l’Apple Pencil, la mise en route est simplissime.

Première impression, le clavier est lourd avec 605 grammes sur la balance familiale. Ce poids donne immédiatement une sensation de solidité, qui est confirmée par la première ouverture. La charnière est robuste, et les degrés d’inclaisons sont multiples, même si l’amplitude totale n’est pas énorme.

Particularité du Magic Keyboard, il contient un port USB-C, qui lui permet de recharger votre iPad Pro, et donc libérer le port USB-C de la tablette pour les accessoires. C’est une excellente idée. Si vous vous posiez la question, non le Magic Keyboard n’a pas de batterie intégrée, il est directement alimenté par l’iPad Pro, via le Smart Connector.

C’est le point que je regrette le plus sur ce Magic Keyboard, il ne peut pas être replié dans le sens inverse, avec l’iPad Pro dos au clavier lui-même. Quand vous voudrez utiliser l’iPad Pro à plat, pas d’autres choix que de le détacher du Magic Keyboard, et probablement acheter une seconde protection, pour ne pas rayer le dos.

Un bonheur pour les habitués du Mac

Depuis iPadOS 13.4, le support des trackpads et claviers est finalisé sur les iPad Pro. Que vous utilisiez le Magic Keyboard, un autre clavier ou un Magic Trackpad, le constat est qu’Apple a fait un excellent travail. En tant qu’utilisateur Mac depuis une dizaine d’années, j’ai retrouvé tous mes réflexes sans avoir à regarder de tutos. Le cmd-tab fonctionne, tout comme les gestures. La seule que j’ai dû chercher, c’est celle pour ouvrir Slide Over. Je vous montre dans tous les cas tout cela en vidéo.

Le clavier est logiquement plus compact que ceux des Mac, surtout grâce à des touches plus petites. Les touches de l’alphabet ne sont pas si différentes, et j’ai trouvé la frappe très agréable. Le trackpad est aussi petit, mais parfaitement utilisable sur mon iPad Pro 11″. Je n’ai d’ailleurs quasiment pas utilisé l’écran tactile depuis ce matin.

Un prix justifié ?

Le tarif du Magic Keyboard est (très) élevé : 339€ pour le modèle 11 pouces, 399€ pour l’iPad Pro 12,9″. Au premier abord, cela semble complètement disproportionné pour un combo trackpad/clavier, mais la finition de ce produit est exceptionnelle. Le rétroéclairage est aussi un vrai plus, si vous aimez travailler dans des endroits sombres.

J’ai testé la rédaction dans plusieurs situations, et je n’ai jamais eu peur que l’iPad Pro se détache, c’est bluffant. Reste maintenant à bien réfléchir avant d’acheter ce Magic Keyboard sur vos besoins, et votre équipement actuel. La combinaison Magic Trackpad et clavier Apple fonctionne aussi très bien, et vous pouvez prendre une smart cover en plus pour utiliser l’iPad Pro dans toutes les positions. Ou alors vous optez pour le Magic Keyboard, qui est un petit bijou à orientation très professionnelle. Étant donné son fonctionnement, impossible de la caler sur les genoux en étant couché pour chiller sur Netflix.