Mais pourquoi Warner a-t-il (subtilement) retitré le film Birds of Prey ?

Birds of Prey pas assez « SEO friendly » ?

Depuis quelques jours, il est possible de visionner au cinéma un certain Birds of Prey, avec Margot Robbie dans la peau d’Harley Quinn. Il s’agit ici d’un spin-off à Suicide Squad, lancé en salles au début de l’été 2016. Toutefois, si le film a été lancé sous le nom à rallonge « Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn », il est désormais référencé en tant que » Harley Quinn: Birds of Prey ».

En effet, si le film Suicide Squad, qui mettait lui aussi en scène Harley Quinn, est parvenu à engranger plus de 133 millions de dollars lors de son premier week-end d’exploitation, cette « suite » centrée sur Harley Quinn n’a engrangé que 33 millions de dollars… Selon certains, cela est du simplement au ratage Suicide Squad, et certains spectateurs « piégés » par ce dernier n’ont pas eu envie de renouveler l’expérience avec Birds of Prey.

Selon Warner Bros, la raison est un peu différente, et ce serait finalement le titre du film en lui-même qui serait en cause. En effet, le titre officiel du film (Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)) n’est clairement pas SEO friendly, ni même « spectateurs friendly » tout court. C’est pourquoi le géant américain a décidé de retitrer le film en Harley Quinn: Birds of Prey.

Pour de nombreux spécialistes, le fait d’intituler le film Birds of Prey, sans inclure le nom de l’héroïne, a énormément joué en la défaveur du film. Selon les observateurs, « Harley Quinn » est une marque très forte, au même titre que Batman ou Joker, et le fait de ne pas centrer le titre du film sur cette dernière constitue une énorme erreur…

En 2014, Warner avait déjà effectué une manoeuvre similaire avec le film Edge of Tomorrow. Si le réalisateur Doug Liman souhaitait baptiser son film Live Die Repeat, la Warner a finalement opté pour le titre que l’on connait. Toutefois, à cause d’un titre jugé trop « générique » et d’un accueil en demie teinte, la Warner avait là aussi modifié le titre de son film, en incluant la mention « Live Die Repeat » si cher à Doug Liman.