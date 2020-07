Malgré le contexte, Huawei annonce une hausse des revenus au premier trimestre

Alors que le contexte est particulièrement défavorable, Huawei a présenté des résultats trimestriels plus que positifs. Lundi, la firme chinoise a annoncé un chiffre d’affaires en hausse de 13,1%, soit 454 milliards de yuans (environ 64,88 milliards de dollars). En comparaison, la société atteignait les 401,3 milliards de yuans sur la même période l’année précédente. Elle augmente également ses marges bénéficiaires à 9,2% contre 8,7% au premier trimestre de l’année 2019.

La croissance de Huawei connait toutefois une baisse par rapport au premier trimestre 2019, où son taux était de 23,2%.

Dans un communiqué partagé avec les résultats trimestriels, la société chinoise indique : « Huawei a promis de continuer à remplir ses obligations envers les clients et les fournisseurs, de survivre, d’aller de l’avant et de contribuer à l’économie numérique mondiale et au développement technologique, quels que soient les défis futurs auxquels l’entreprise est confrontée ».

Une hausse remarquable dans un contexte difficile pour Huawei

Huawei a doublement subi au cours du premier trimestre de l’année 2020. D’une part, le constructeur a été victime de la pandémie de coronavirus comme tous ses concurrents, si bien que le marché a connu une importante baisse des ventes de smartphones sur la période.

Du côté de la société chinoise, ces dernières n’ont pas encore été évoquées plus en détail, mais les analystes affirment que Huawei se positionne comme le numéro 2 au cours du premier trimestre avec 17,8% des parts du marché —ce qui voudrait dire qu’Apple a été relégué à la troisième place.

D’autre part, Huawei est toujours sous le coup des sanctions américaines. Après avoir supprimé la licence Android du groupe, les autorités américaines ont placé le groupe sur liste noire afin d’empêcher ce dernier de faire du commerce avec les entreprises américaines. Les USA ont également considéré la société comme une véritable menace pour le territoire en évoquant des liens potentiels entre la firme et le gouvernement chinois.

Cette nouvelle intervient alors que le Royaume-Uni s’apprête à exclure Huawei du réseau 5G du territoire. Le gouvernement avait d’abord fait un premier pas vers le groupe avant de revenir sur sa décision il y a quelques semaines. Désormais, les autorités semblent prêtent à annoncer l’interdiction des équipements du groupe chinois après des pressions exercées par les États-Unis et le président américain Donald Trump. Si cette décision était prise, Huawei devrait également retirer ses équipements dédiés à la 4G dans le pays.