Malgré son retard, Apple deviendrait le leader des smartphones 5G en 2020

Alors que ses concurrents ont déjà lancé des smartphones 5G, les derniers iPhone sortis par Apple sont encore sur la 4G. En effet, à cause d’un conflit avec la société Qualcomm, la firme de Cupertino n’était pas en mesure de se fournir en modems 5G auprès de cette entreprise.

Mais étant donné qu’Apple a finalement enterré la hache de guerre avec Qualcomm (en déboursant des milliards de dollars), les prochains iPhone, qui sortiront en 2020, devraient supporter la 5G.

Et d’après la société Startegy Analytics, après le lancement de ces iPhone 5G l’année prochaine, Apple deviendra le leader des smartphones 5G.

Apple, futur leader de la 5G ?

Ken Hyers, directeur chez Strategy Analytics, admet que cela peut paraître paradoxal de penser qu’Apple « qui ne dispose actuellement pas de téléphones 5G dans son portefeuille sera en mesure de dépasser les leaders actuels du marché 5G, Samsung et Huawei. » Mais celui-ci estime qu’il suffirait qu’Apple garde son taux de renouvellement actuel pour que les trois iPhone 5G lancés en 2020 propulsent la firme de Cupertino à la première place sur le marché des smartphones 5G.

En d’autres termes, pour devenir numéro un sur ce segment, Apple n’aurait même pas besoin de faire des ventes exceptionnelles.

Mais Hyers ajoute que le moment de gloire d’Apple dans la 5G ne durera pas. « À plus long terme, Samsung regagnera la couronne 5G. Alors que de plus en plus de marchés passent à la 5G, Samsung concevra la majeure partie de cette part en raison de sa domination du marché global des smartphones et de son portefeuille plus étendu d’appareils 5G sur plusieurs gammes de prix », explique-t-il. En ce qui concerne Huawei, les sanctions américaines pénalisent ses ventes en dehors de la Chine.