Man of Steel 2 : et si Warner Bros faisait encore confiance à Henry Cavill ?

Ce week-end, on vous a parlé de la décision de la part de Warner Bros de repousser le film sur Supergirl qui avait été annoncé par le passé. Une décision qui ne va bien sûr pas plaire aux fans de la super-héroïne de Krypton. Mais, derrière cette décision, se trouverait une autre information, plus lourde de conséquences concernant Man of Steeel 2 et le personnage de Superman.

Superman reste la priorité pour Warner Bros

On le sait, le personnage de Superman intrigue beaucoup à l’heure actuelle. Si la page Henry Cavill semblait jusque-là être tournée, rien n’a encore été confirmé du côté de DC Comics et Warner Bros. Le recours à une doublure pour l’apparition (le torse) dans Shazam! n’augurait pas forcément du meilleur, même si la situation semblait à l’époque surtout liée à des questions de planning. Henry Cavill était occupé au moment du tournage par la série The Witcher pour Netflix.

Mais, selon le site Heroic Hollywood, Henry Cavill pourrait bien reprendre une dernière fois (au moins) son rôle de Superman. Derrière ce qui est pour l’instant surtout une rumeur, se trouverait surtout la détermination de Henry Cavill qui estimerait qu’il n’en a pas encore fini avec son personnage. Alors que Suicide Squad et Batman sont à l’heure du reboot, la solution aurait pourtant eu du sens pour Warner Bros. Mais, le studio aurait décidé de mettre en pause Supergirl pour pouvoir se consacrer à Man of Steel 2. Faire ce film, pourrait ainsi être une façon de clore l’arc de Superman / Henry Cavill au cinéma avant de passer à la suite. Comme on vous le disait hier, difficile d’envisager sereinement un film sur Supergirl si l’acteur incarnant Superman n’apparaît pas à l’écran ou bien est remplacé dans les mois qui suivent.

Reste à savoir quel scénario serait envisagé pour un éventuel Man of Steel 2. Si un film sur la mort de Superman est à l’étude, l’acteur Henry Cavill a déjà affiché sa préférence pour l’arc narratif de « For Tomorrow », dans lequel Superman échoue à sauver 1 million de personnes, dont Lois Lane. Une histoire de rédemption, offrant une large part à la personnalité de Superman.