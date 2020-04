Warner Bros : un film sur la mort de Superman à l’étude

C’est un projet plutôt surprenant qui serait en développement du côté de Warner Bros selon le site We Got This Covered. En effet, l’entreprise aurait commencé à réfléchir très sérieusement au lancement d’un film sur la mort de Superman. Une création qui ne sortirait pas de n’importe où mais du comic The Death of Superman. Un tel projet pourrait avoir de sérieuses conséquences sur le DCEU.

La fin de Superman

On le sait, à l’heure actuelle, le personnage de Superman tire la langue sur grand écran. Le DCEU a déjà fait son deuil de l’acteur Henry Cavill qui ne reprendra visiblement pas le rôle. Si l’optimisme peut être de rigueur pour le personnage du côté des séries, rien ne vaut toutefois la magie des salles de cinéma.

C’est sans doute à partir de ce constat eu Warner Bros veut désormais adapter le comic sur la mort de Superman en film live-action. Pour rappel, on a déjà eu le droit à un anime en 2018. Cette séquence de l’histoire du Man of Steel, imaginée en comics entre 1992 et 1993 le met notamment aux prises avec Doomsday et le super-héros doit se sacrifier pour sauer le monde. Après sa mort, plusieurs personnages prétendront notamment être la réincarnation du natif de Krypton. Une suite est même sortie en 2019 pour l’anime, rencontrant toujours un franc succès auprès du public.

L’objectif de Warner Bros semble être d’en faire un film solo qui ne s’intégrerait pas dans une histoire plus complète, un peu à la façon de ce qui a pu être fait pour le Joker.

Cela veut aussi dire qu’un vrai reboot pour le personnage de Superman n’est pas à l’horizon, puisque l’on imagine mal trois acteurs incarner le célèbre super-héros en l’espace d’une décennie. Le choix de cette histoire devrait en revanche rencontrer un écho certain auprès des fans de Superman, ce qui explique sans aucun doute le choix. Mais, il sera intéressant de voir comment Warner Bros veut gérer les choses, puisque certains éléments ont déjà été récupérés dans le film Batman V Superman.