Manchester, championne d’Europe de la Tech

Manchester ce n’est pas qu’une riante cité industrielle du nord de l’Angleterre, patrie de deux des plus grandes équipes de foot du monde dont les supporters respectifs se détestent cordialement. Manchester c’est aussi un hub de l’innovation digitale qui compte parmi les plus importants d’Europe.

A tel point que la ville de Manchester est le centre technologique qui connaît la plus forte croissance en Europe, mesurée par le taux d’augmentation du financement par capital-risque, avec des investissements qui ont progressé de 54 millions d’euros en 2018 à près de 200 millions en 2019, selon l’organisme industriel Tech Nation.

La Grande-Bretagne semble d’ailleurs particulièrement dynamique en termes de levées de fonds liées aux entreprises de technologie puisque outre Manchester, le pays compte également quatre autres villes dans le top 20 européen : Londres, en tête du classement, Bristol, Oxford et Cambridge, toujours selon le rapport de Tech Nation.

25 % des 20 premières villes technologiques d’Europe en 2019 se trouvent au Royaume-Uni

Londres a généré des investissements records parmi les villes européennes, soit 8 milliards d’euros, une augmentation de 67% par rapport à 2018, la plaçant devant Berlin, qui a attiré 3,85 milliards d’euros, et Paris, loin derrière avec « seulement » 2,64 milliards.

Selon le même rapport, la valeur ajoutée brute du secteur des technologies numériques a augmenté près de 6 fois plus vite que celle du reste de l’économie britannique en 2018 – contribuant à l’économie britannique à hauteur de 149 milliards de livres sterling et représentant 7,7 % de la valeur ajoutée brute du Royaume-Uni. Les technologies numériques emploient 2,9 millions de personnes au Royaume-Uni, soit une augmentation de 40 % par rapport à 2017 (elles représentent aujourd’hui 9 % de la main-d’œuvre nationale).

Tech Nation est un organisme britannique ayant pour objet aider les entreprises technologiques à se développer par le biais de ses programmes et de ses activités de promotion. Elle est financée à la fois par des fonds publics et privés, dont environ 80 % proviennent du gouvernement britannique. Tech Nation alimente la croissance de fondateurs, de dirigeants et d’entreprises en forte expansion en leur fournissons l’accompagnement, le contenu et la communauté dont ils ont besoin pour grandir. Il s’agit donc d’une structure comparable à la BPI française.