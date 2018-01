La manette Duke de la première Xbox de retour en mars

Fin mars, Hyperkin proposera aux joueurs Xbox One de retrouver le bon vieux gros pad Duke de la toute première Xbox, dans une version modernisée.

Le bon gros pad Duke de retour !

Comme de nombreux joueurs, fin 2001, vous avez peut-être été surpris/choqué/déçu lors de votre première rencontre avec la Xbox, et son imposante manette. A l’époque, Microsoft livrait en effet sa machine avec une manette au gabarit assez impressionnant, baptisée « Duke ». Rapidement, Microsoft décide de corriger le tir, avec le Pad S, initialement réservé au marché japonais. Une manette plus fine et avec une meilleure disposition des boutons, qui a d’ailleurs inspiré le look de nos manettes Xbox 360 et Xbox One actuelles.

Toutefois, il semblerait que ce bon gros Duke ait encore quelques fans dans le monde, puisque Hyperkin va se charger de faire revivre le mythe. En effet, via Twitter, on apprend que la manette Duke va faire son retour, dès la fin du mois de mars, en accord avec Microsoft. Une manette modernisée bien sûr, mais qui conserve ce gabarit si particulier, particulièrement prisée à l’époque des gamers à grandes mains.

Pour l’occasion, il s’agira évidemment de relier cette nouvelle manette Duke à la Xbox One, tout en profiter des sensations de gaming d’antan. Une manette qui devrait être appréciée des fans de la toute première Xbox bien sûr, qui prendront sans doute un malin plaisir à jouer aux jeux de la première génération sur leur Xbox One X toute neuve, comme Fuzion Frenzy, Crimson Skies ou encore Ninja Gaiden Black.

Cette manette Duke version 2018 sera dotée d’un port USB, et verra la disposition de ses boutons légèrement remaniée pour convenir parfaitement à la Xbox One. Un petit écran intégré se chargera aussi de rappeler l’animation de démarrage de la première Xbox. C’est donc à la toute fin du mois de mars que les premiers exemplaires devraient être expédiés. A noter toutefois qu’il faudra débourser pas moins de 69,99 dollars pour profiter de ce trip nostalgique. De même, il faudra certainement passer par la case import, puisque la manette est pour l’heure prévue uniquement aux Etats-Unis. Affaire à suivre donc.

