Mario Kart Live: Home Circuit, la folie Mario Kart dans le monde réel ?

Dans le cadre des 35 ans de la saga Super Mario, Nintendo a officialisé une compilation Super Mario 3D All-Stars à venir dans quelques jours, mais le géant nippon a également souhaiter transposer toute la folie de la série Mario Kart… dans le monde réel. Cela prendra le nom de Mario Kart Live: Home Circuit, et ce sera disponible le 16 octobre. On vous explique tout.

Mario Kart Live: Home Circuit… c’est quoi ?

Avec Mario Kart Live: Home Circuit, Nintendo continue à mélanger le jouet et le jeu vidéo, puisqu’il s’agit ici d’une nouvelle expérience en réalité mixte. Ainsi, dans un premier temps, il sera indispensable de « préparer le terrain ». Pour cela, il faudra assembler les portiques fournis avec le jeu, et dessiner un circuit dans le salon (ou ailleurs). Explications en vidéo ci-dessous.

Dès lors, il s’agira de lancer l’application sur sa console Nintendo Switch, de procéder aux différents réglages nécessaires, et de piloter un (vrai) kart fourni dans le bundle… directement depuis la Switch. Les karts (à l’effigie de Mario ou de Luigi) sont dotés d’une petite caméra, qui se charge de retransmettre en temps réel sur l’écran de la Nintendo Switch, la vidéo capturée par le module embarqué.

« Tout ce qui passe en jeu a un impact réel sur la conduite de votre kart : utiliser un champignon le fera accélérer, et vous faire par exemple toucher par une carapace rouge le stoppera net ! » explique Nintendo. A noter que le jeu propose de faire la course contre les Terreurs de Bowser au cours de plusieurs Grand Prix pour déverrouiller des éléments de personnalisation de circuit et des costumes pour Mario et Luigi, mais aussi de jouer jusqu’à 4 en multijoueur local (à condition de disposer de 4 Switch et 4 karts).

Quand ? Combien ?

Cette nouvelle expérience Mario Kart Live: Home Circuit sera disponible le 16 octobre prochain. Chaque bundle comprendra un kart, 4 portiques, 2 marqueurs fléchés ainsi qu’un câble de recharge USB. Chaque pack sera affiché au tarif de 99 euros. Commencez à faire de la place dans le salon donc…

