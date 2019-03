Mark Zuckerberg pense que les USA devraient s’inspirer du RGPD

Généralement, les géants de la Silicon Valley sont contre toute forme de régulation. Mais aujourd’hui, c’est Mark Zuckerberg qui demande aux gouvernements de réguler internet dans quatre domaines : les contenus préjudiciables, l’intégrité des élections, la confidentialité et la portabilité des données. En ce qui concerne la vie privée, il pense que les Etats-Unis et les autres pays devraient s’inspirer du RGPD.

Cette semaine, le patron de Facebook a expliqué son point de vue dans un article op-ed publié sur le Washington Post. “Je crois que les gouvernements et les régulateurs doivent jouer un rôle plus actif. En mettant à jour les règles pour Internet, nous pouvons préserver ce qu’il y a de mieux – la liberté des personnes de s’exprimer et celle des entrepreneurs de construire de nouvelles choses – tout en protégeant la société contre des torts graves”, écrit Zuckerberg.

Par exemple, en ce qui concerne les contenus préjudiciables, le patron de Facebook explique que les régulateurs pourraient définir les lignes de base de ce qui est interdit, et requérir aux entreprises de mettre en place des dispositifs pour limiter ces contenus.

En ce qui concerne les élections, Mark Zuckerberg indique que les dispositifs que Facebook a mis en place seraient plus efficaces si les régulateurs mettaient en place un standard commun pour vérifier les acteurs politiques.

Pour la portabilité des données, le PDG de Facebook est pour un standard commun pour garantir que les données d’un utilisateur puissent être portées d’un service à un autre.

Mark Zuckerberg veut le RGPD aux Etats-Unis

Pour la protection de la vie privée, Mark Zuckerberg propose aux Etats-Unis et aux autres pays de s’inspirer du RGPD.

“Partout dans le monde, les citoyens ont appelé à une réglementation complète de la protection de la vie privée conforme au règlement général de l’Union européenne sur la protection des données, et je suis d’accord avec cette idée. Je pense qu’il serait bon pour Internet que davantage de pays adoptent une réglementation telle que le GDPR en tant que cadre commun”, écrit-il.

“Nous avons besoin de règles claires sur le moment où l’information peut être utilisée pour servir l’intérêt public et comment elle devrait s’appliquer aux nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle”, ajoute-t-il dans un autre paragraphe.

En substance, après avoir été victime de nombreux scandales, Facebook semble être aujourd’hui favorable à une régulation d’internet. Plus les règles sont précises, plus elles éviteront à Facebook de prendre des décisions qui peuvent être critiquées.

Par exemple, dans le cas des contenus préjudiciables, Facebook décide de ce qui doit être qualifié de propagande terroriste ou de propos haineux. Le problème : “Nous révisons continuellement nos politiques avec des experts, mais à notre échelle, nous commettons toujours des erreurs et prenons des décisions avec lesquelles les gens ne sont pas d’accord”, explique Zuckerberg.

Source