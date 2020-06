Mark Zuckerberg tente de retenir les annonceurs qui désertent Facebook

Vendredi 26 juin, Mark Zuckerberg, le fondateur et CEO et Facebook a pris la parole depuis sa page personnelle par surprise. Cette prise de parole sans aucune communication autour démontre parfaitement l’état d’urgence dans lequel se trouve le réseau social actuellement. Pour revenir sur les faits, d’importants annonceurs ont pris la décision de se retirer de Facebook en estimant que la plateforme n’a pas pris les mesures nécessaires pour endiguer les discours de haine concernant le mouvement Black Live Matter. Voici ci-dessous la retransmission de l’intervention de Mark Zuckerberg.

Parmi ces annonceurs on compte notamment Unilever ou encore Verizon. Ces deux géants, comme bien d’autres, ont pris la décision de retirer leurs comptes publicitaires jusqu’à fin juillet et peuvent prolonger si les efforts escomptés ne sont pas au rendez-vous. The North Face, Patagonia, Ben & Jerry’s, Levi’s, ou encore Honda, ont également rejoint ce mouvement. Cette prise de parole avait pour objectif de rassurer les annonceurs et utilisateurs en annonçant de grandes mesures en vue des élections présidentielles américaines en novembre prochain. Toutefois, l’allocution ne semble pas voir conquis tout le monde, puisqu’à la suite de cette prise de parole en direct, Coca-Cola et Starbucks ont pris la décision de retirer ses annonces publicitaires de la plateforme.

Il faut dire qu’en plus d’avoir été laxiste envers les discours haineux à propos du mouvement Black Live Matter, le CEO de Facebook a suscité beaucoup d’animosité il y a quelques semaines lorsque Twitter a signalé deux tweets de Donald Trump jugés non fondés et haineux. À cette occasion, les utilisateurs de Facebook s’attendaient à une réaction similaire de la part de Mark Zuckerberg, toutefois ce dernier a refusé de se placer au milieu de ce conflit.

Vendredi, lors de son discours vidéo, ce dernier est revenu sur sa prise de position en annonçant que Facebook allait mettre en place un avertissement sur les publications des hommes et femmes politiques dont le discours est ambigu. Espérons que Facebook parviendra à faire le nécessaire. Car malgré le fait que la plateforme soit complètement désertée par les plus jeunes, Facebook reste le réseau social qui compte le plus d’utilisateurs au monde.