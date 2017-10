Marre des Cookies Warnings ? Voici comment vous en débarrasser

Une extension pratique pour vous débarrasser des messages d’acceptation des cookies qui polluent votre navigation.

C’est connu, l’Union Européenne oeuvre pour notre bonheur. Et elle le fait avec tellement de zèle et d’amour que sa grande mission de protection des citoyens (ces abrutis incapables de discernement) peut parfois tourner au cauchemar. Ou à tout le moins à nous imposer des trucs pénibles que tout le monde déteste joyeusement. Des directives que, souvent, notre doux pays s’empresse d’adopter en les surinterprétant, histoire d’en remettre une bonne couche pour être certain que personne n’y échappera.

Parmi ces désagréments du quotidien, celui des « Cookies Warnings » qui emmerdent absolument tous les internautes (à part peut-être quelques fayots émargeant à Bruxelles). Cookies Warnings ? En français, « Information sur les cookies », vous savez, ces petites fenêtres qu’i s’ouvrent systématiquement chaque fois que vous visitez un site ou une page web pour la première fois (ou même à chaque visite, selon les réglages).

Supprimer les pop-ups de notification de cookies

Cette plaie du Web, qui se répand comme la peste sur les internets mondiaux (on sent bien là l’influence de l’Europe sur les sujets essentiels) pourrit chaque jour l’expérience utilisateur et donc la vie de millions d’internautes, et plus particulièrement sur mobile, où la petite fenêtre maudite occupe parfois presque tout l’écran. Pire, pour peu que l’on rate la croix de fermeture à un pixel près avec nos petits doigts tannés et burinés par des années de surf mobile, c’est le drame : on est envoyé illico sur la page qui vous explique que les cookies c’est mal et que vous pouvez lez supprimer, ce qui vous vaudra bien sûr de devoir saisir de nouveau tous vos identifiants sur tous les sites où vous êtes enregistré.

Bref, un bon gros rêve de bureaucrate.

Heureusement, il y a une solution pour ça, et elle s’appelle tout simplement « i don’t care about cookies ». Ce n’est pas super récent mais je n’avais jamais cherché et j’ignorais ce truc. Il s’agit d’une petite extension de navigateur toute simple, disponible sur Chrome et Firefox, et qui fait juste le job, à savoir supprimer ces saloperies de Cookies Warnings, ou en tout cas faire en sorte qu’elles n’apparaissent plus. Une extension utile pour supprimer un truc inutile, donc, a fortiori si vous avez opté pour la navigation anonyme.

Attention cependant : certains utilisateurs notamment sur Chrome font remonter des problèmes de fuites de mémoire qui seraient directement liés à l’extension, ralentissant le navigateur. A vous de voir si cela en vaut la peine ou pas, et si vous êtes concerné par ce bug. D’autre part il semblerait que l’extension ne fonctionne pas avec tous les sites, dans ce cas faites un clic droit sur la pop-up d’acceptation des cookies et cliquez sur « Report a cookie warning« . Dommage en revanche qu’il n’y ait rien d’équivalent pour les navigateurs mobiles, en tout cas à ma connaissance. Si vous avez des infos sur ce point merci de l’indiquer en commentaire.

Merci Benoit Hervier pour le tuyau.