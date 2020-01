Martin Scorcese en parle, mais il n’a toujours pas vu Joker

Dans le « combat » à distance que se livrent DC Comics et Marvel, Scorcese a choisi son camp. Le réalisateur a déjà affiché haut et fort son désamour à l’égard des films du studio de Kevin Feige. Pour lui, ce serait comme un « parc à thème ». Le réalisateur de The Irishman, le film récemment diffusé par Netflix, opposait les films de super-héros des Avengers au vrai cinéma. Dans le même temps, il s’était montré particulièrement appréciatif du film Joker. Mais cette position a tout de même un petit problème.

Martin Scorcese, juge et partie ?

En effet, Martin Scorcese, malgré son désamour profond pour les films de super-héros et cet univers en général, a joué un rôle dans ce qui est sans doute le meilleur du genre en 2019 : Joker de Todd Philips avec Joaquin Phoenix dans le rôle principal. Annoncé comme producteur, il a quitté le projet en juillet 2018. Mais, ma présidente de sa société Sikelia Productions était encore dans le projet.

Martin Scorcese a donc admis avoir une préférence pour Joker, qu’il considère comme étant du vrai cinéma, avec une certaine « énergie ». Il avait notamment loué la performance de l’acteur principal. Difficile de dire qu’il a tout faux. La performance de Joaquin Phoenix est stellaire et le film est clairement un des meilleurs de l’année 2019.

Mais, au-delà du fait qu’il soit dans ce dossier juge et partie, son évaluation du Joker pose tout de même un petit souci. En effet, selon son propre aveu au New York Times, il n’a pas encore vu le film.

J’en ai vu des extraits. Je le connais. Pourquoi ai-je besoin de voir le film entier ? J’ai compris. C’est bon.

Une vision des choses qui pourrait bien faire sourire chez Marvel. Surtout, tout ceux qui auront vu quelques minutes du très long The Irishman pourront désormais dire qu’ils ont bien vu le film .