Dix films Netflix auront le droit à une sortie anticipée au cinéma

Netflix se décide à multiplier les sorties dans les salles de cinéma. La stratégie déjà éprouvée par le passé par la plateforme de streaming aura encore une fois le même objectif. Marquer les ambitions et surtout une nouvelle étape dans l’opposition entre Netflix et l’industrie du cinéma. Pourquoi donc un tel positionnement ? On rembobine l’opposition entre Netflix et l’académie des Oscars.

Netflix face à Hollywood

On le sait, Netflix veut désormais jouer dans la cour des grands du côté du cinéma. « The Irishman » de Martin Scorcese, représente ainsi un budget de 175 millions de dollars. Une super-production qui aura sans aucun doute sa place aux Oscars. Oui mais voilà. Le règlement à ce niveau est clair. Pour qu’un film soit éligible à la prestigieuse cérémonie, il doit avoir passé au moins 7 jours dans les salles de cinéma de Los Angeles. C’est donc ce qui va se passer pour le film qui sera projeté à partir du 1er novembre à Los Angeles et New York puis dans d’autres villes aux Etats-Unis et au Royaume-Uni à partir du 8 novembre. Pour Netflix, il faudra en revanche attendre le 27 novembre. Signe que la plateforme rencontre toutefois de la résistance, le film ne sera projeté que dans des petits cinémas indépendants. Les grands réseaux avaient eux réclamé une exclusivité de 90 jours, comme en temps normal.

D’autres films seront dans la même configuration que celui de Martin Scorcese dans les prochains mois, là aussi pour être en compétition à des prix cinématographiques. On trouve notamment dans la liste The Laundromat, de Steven Soderbergh, avec Meryl Streepet Antonio Banderas, ou Dolemite is My Name, le grand retour au cinéma d’Eddie Murphy. Voici la liste complète :

The Laundromat​

Dolemite Is My Name

The King

The Irishman​

Earthquake Bird

Marriage Story

Klaus​

I Lost My Body

Atlantics

The Two Popes