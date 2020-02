Marvel a deux séries secrètes dans les cartons pour Disney+

Disney+ et Marvel en sont encore aux prémices de leur collaboration. A l’heure actuelle, l’objectif est surtout de ne pas avoir un ratage phénoménal, comme ont pu l’être certaines des séries sur Netflix. Alors que les nouveaux programmes sont censés s’intégrer complètement dans la machine parfaitement huilée du Marvel Cinematic Universe, il n’y a pas vraiment de droit à l’erreur. Mais il y a encore une place pour les surprises.

Bob Iger tease la suite chez Marvel

On sait qu’à l’heure actuelle plusieurs shows vont arriver rapidement.

Falcon and The Winter Soldier (août 2020)

WandaVision (décembre 2020)

Loki (début 2021)

Par ailleurs, cinq autres programmes sont en développement et déjà annoncés, mais sans avoir de date assurée de sortie : What If… ?, Hawkeye, She-Hulk, Ms. Marvel et Moon Knight. C’est, au vu des informations jusque-là communiquées, tout ce que l’on savait des sorties Marvel. Oui mais voilà. Bob Iger, à l’occasion d’une discussion avec les investisseurs, a révélé que Marvel avait déjà prévu un peu plus que ça. Concrètement, il a mentionné sept séries (sans compter les trois qui ont déjà une date) comme étant en développement à l’heure actuelle. Ce qui signifie qu’il existe deux séries sur lesquelles aucune information n’a encore filtré mais sur lesquelles des rumeurs circulent avec insistance.

Un des deux serait, toujours selon ces rumeurs, centré autour du crossover dans les comics Secret Invasion. Il s’agit d’une invasion de la Terre par les Skrulls, ces aliens qui peuvent changer de forme. Jusque-là, ils sont vus plutôt positivement, surtout grâce à Captain Marvel, mais on sait que c’est pas entièrement le cas. Ce type d’histoire paraît compliqué à développer à travers un film, mais pourrait faire l’objet d’une série, se concluant ensuite au cinéma .

Du côté de l’autre programme en revanche, il paraît plus difficile de faire le tri et au vu des informations disséminées jusque-là, plusieurs options sérieuses sont sur la table : Nova qui fait partie des lubies de Kevin Feige, ou encore Young Avengers qui pourrait se faire une place au vu des jeunes personnages que les autres séries vont intégrer dans le MCU.